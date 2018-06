vor 36 Min.

So werden pflegende Angehörige entlastet

In Dillingen findet ein Infoabend rund um das Thema statt

Immer mehr Menschen sind pflegebedürftig. Die Pflegekasse der AOK Günzburg betreut aktuell 6129 Pflegebedürftige. Das ist ein Plus von rund 22 Prozent im Vergleich zum Start des zweiten Pflegestärkungsgesetzes (PSG II) im Jahr 2017. „Die hohe Inanspruchnahme der neuen Pflegeleistungen belegt, wie notwendig die gesetzliche Neuregelung war“, so Rudolf Kombosch, Leiter der Pflegekasse von der AOK in Günzburg. Mehr Leistungen gibt es auch für die Pflege durch Angehörige.

Häusliche Pflege ist anstrengend – sowohl körperlich als auch seelisch. Daher ist es wichtig, dass sich Pflegepersonen Auszeiten gönnen und sich helfen lassen. Welche Unterstützungsangebote es gibt, erfahren pflegebedürftige Versicherte und ihre Angehörigen im Gespräch mit einer Pflegeberaterin oder einem Pflegeberater der AOK.

„Sie informieren über Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung sowie Angebote vor Ort; und auf Wunsch kommen sie auch zu Versicherten nach Hause“, so Rudolf Kombosch.

Bayernweit sind über 70 Pflegeberaterinnen und Pflegeberater im Einsatz. Bei der AOK in Günzburg sind das Feline Mußotter, Telefon 08221/94-326 und Margit Hartmann, Telefon 08221/94-305. Ein weiteres Angebot, das pflegende Personen entlasten kann, ist die Unterstützung durch einen Pflegedienst.

Ambulante Pflegedienste helfen etwa bei der Körperpflege oder im Haushalt. Einen geeigneten Pflegedienst finden Angehörige mithilfe des Pflegedienst-Navigators der AOK. Mehr unter www.aok.de/pflegedienstnavigator.

Ein Infoabend rund um das Thema Pflege findet am Donnerstag, 5. Juli, statt. Beginn ist um 18 Uhr in der AOK-Geschäftsstelle Dillingen, Große Allee 39, 89407 Dillingen. Anmeldungen nimmt bis zum Donnerstag, 28. Juni, Carina Mayer, Telefon 08221 94-365 oder E-Mail: Carina.Mayer@by.aok.de entgegen. (pm)

