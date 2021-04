So wertvoll ist Familie in diesen Zeiten

Plus So vieles ist während der Corona-Pandemie nicht möglich. So viele Menschen vermissen wird. Aber eines bleibt: Familie.

Mit den Mädels zum Tanzen gehen. Im Fitnessstudio um die Wette schwitzen. Die Pizza beim Lieblingsitaliener essen und anschließend einen Absacker in der Kneipe gegenüber trinken. Oder einen gemütlichen Abend im Kino mit Popcorn und Cola verbringen.

Und ganz wichtig: Laut und schräg mit Tausenden Menschen bei Livekonzerten mitgrölen. Auch die Kollegen sehen live besser aus als auf den Monitoren. Die Liste an Momenten, die ich und wir alle vermissen, ist noch viel länger und jeder hat seine ganze eigene „Fehlt-mir-Liste“. Und nach mehr als einem Jahr Coronapandemie darf man auch jammern. Wir alle. Auch, wenn es nur kurz hilft. Aber immerhin.

Auch während der Corona-Pandemie gibt es Dinge, die besser geworden sind

Was aber wirklich hilft: Zu sehen, was seit der Pandemie besser geworden ist. Mehr noch: Was sich dank der Krise positiv verändert hat und sogar dadurch erst entstanden ist. Klingt komisch? Vielleicht. Aber eines haben wir doch alle gemeinsam: Der Kreis der Menschen, mit denen wir tagtäglich zu tun haben oder uns treffen dürfen und wollen, hat sich bei den meisten von uns stark verkleinert. Die Gründe sind bekannt. Zwar ist Kontakthalten im Jahr 2020/21 dank Handy und Social Media einfach. Aber nicht dasselbe.

Familie ist etwas Besonderes

Was bleibt? Die Familie. Sie ist immer da. Lockdown hin oder her. Und das ist das Wichtigste. Dabei sind Begriff und Größe für jeden einzelnen dehnbar – auch gute Freunde und der geliebte Hund können Familienmitglieder sein. Sie treiben uns an. Sie halten uns aus. Sie lachen und streiten mit uns. Und manchmal sind sie unsere Kollegen. Sie motivieren und helfen uns. Sie lieben uns. Bedingungslos. Sie sind da. Jeden Tag. Egal, was auf der Welt passiert. Noch mehr: Seit Ausbruch der Pandemie sind die Momente mit den Liebsten so viel wertvoller geworden. Der lustige Spieleabend mit dem Bruder, die ausgiebigen Spaziergänge mit Papa, die stundenlangen Telefonate mit Omi oder die XXL-Sofa-Abende mit dem Partner – wie schön, dass dafür Zeit ist oder man sie sich plötzlich dafür nimmt. Und schätzt. Jeden Tag.

Bei mir ganz persönlich ist das so.

