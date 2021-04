So wichtig ist diese zweite Leitung bei Höchstädt

Die Maßnahme ist bei Höchstädt vorgeschrieben, um im Notfall reagieren zu können. Um was es genau geht.

Bei einem Ortstermin mit der Bayerischen Rieswasserversorgung besichtigten Bürgermeister Gerrit Maneth, stellvertretender BRW-Verbandsvorsitzender und Bürgermeister der Gemeinde Blindheim Jürgen Frank, Werkleiter BRW Bernd Hauber und technischer Leiter Maik Steinmeyer sowie Stadtbaumeister Thomas Wanner die Fertigstellung der zweiten Verbundleitung, die direkt von der Übergabestelle im Brunnengebiet Blindheim abzweigt und an das Ortsnetz Höchstädt im Stadtteil Sonderheim anschließt.

Zwischen Blindheim und Sonderheim

Die Anschlussleitung hat eine Länge von 1650 Metern, ist aus Kunststoff (PE100) und hat einen Durchmesser von 28 Zentimetern. Der Bau wurde im Oktober begonnen und von der Firma Scharpf aus Zöschingen ausgeführt. Der Leitungsbau wurde durch eine Auflage des Landratsamtes nötig, um im Notfall – Ausfall der eigenen Wasserversorgung – eine Sicherheit und Redundanz zu haben, um jederzeit alle Bürgerinnen und Bürger mit Wasser versorgen zu können.

Seitens der Stadt Höchstädt ist keine höhere Abnahme vorgesehen, sondern es wird nur die Mindestmenge abgenommen, um die hygienisch einwandfreien Verhältnisse der Anlagen sicherstellen zu können. Das Stadtoberhaupt bedankte sich beim BRW-Werkleiter Bernd Hauber, seinem Team und den ausführenden Firmen für die schnelle und unkomplizierte Zusammenarbeit. Bürgermeister Gerrit Maneth: „Durch die zweite Verbundleitung schaffen wir eine zusätzliche Sicherheit für die Versorgung unserer Bürgerinnen und Bürger sowie gleichzeitig die vom Landratsamt geforderte Voraussetzung, dass unsere Stadt auch in Zukunft eine eigene Wasserversorgung betreiben kann.“

Bedarf an Trinkwasser steigt

Um dieses Wasser von der Bayerischen Rieswasserversorgung überhaupt fördern und liefern zu können, wurden im Vorfeld der Wasserentnahmegenehmigung der Bayerischen Rieswasserversorgung zahlreiche Untersuchungen vorgenommen. Trotz der gestiegenen Trinkwasserbedarfe in den vergangenen Jahren können die Bayerische Rieswasserversorgung und die Stadt Höchstädt einen durchaus konstanten Grundwasserspiegel feststellen.

Es geht um landwirtschaftliche Flächen

Für die Einschränkungen bei der Bodenbewirtschaftung der landwirtschaftlichen Flächen in den Wasserschutzgebieten werden an die Landwirte jährlich Entschädigungen bezahlt, um das Gut Wasser nachhaltig zu schützen. „Die Bayerische Rieswasserversorgung ist ein kommunaler Zweckverband und erfüllt ihre Aufgaben ohne Gewinnerzielungsabsicht“, so der stellvertretende Verbandsvorsitzende Jürgen Frank. (pm)

