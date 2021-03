vor 24 Min.

Soll Berghausen ein eigenständiger Ortsteil von Blindheim werden?

Plus Aktuell ist es eine Splittersiedlung im Außenbereich der Gemeinde Blindheim. Was sich die Bürger wünschen und was der Bauhof bekommt.

Von Horst von Weitershausen

Die zukünftige Bauleitplanung von Berghausen behandelte der Gemeinderat Blindheim bei seiner Sitzung am vergangenen Donnerstag – und das aufgrund eines Bürgerantrags. Dabei wurde laut Bürgermeister Jürgen Frank vom Ratsgremium erörtert, welche Möglichkeiten bestehen, die Splittersiedlung im Außenbereich in einen selbstständigen Blindheimer Ortsteil Berghausen umzuwandeln. Erst dann sei es möglich, eine ordentliche Bauleitplanung Berghausen zu erstellen, berichtet Frank weiter. Denn erst wenn Berghausen als eigenständiger Ortsteil geführt werde, sei es beispielsweise möglich, ein innerörtliches Baugebiet auszuweisen. „Bleibt Berghausen eine Splittersiedlung im Außenbereich, ist eine solche Baugebietsausweisung nicht möglich“, wusste der Rathauschef zu berichten.

Ein neues Fahrzeug für den Bauhof

Im weiteren Sitzungsverlauf beschloss das Ratsgremium im Rahmen der Vorberatungen zum Haushaltsplan 2021, die Anschaffung eines neuen Fahrzeugs für den Bauhof in den Haushaltsplan 2021 aufzunehmen. Ansonsten seien bei diesen Vorberatungen keine weiteren Neuanschaffungen oder die Durchführung von neuen Maßnahmen im Hoch- oder Tiefbaubereich in Erwägung gezogen oder besprochen worden, berichtet Rathauschef Frank.

Leerstand-Besitzer unterstützen

Das Blindheimer Gremium diskutierte auch über die Durchführung des Vitalitätschecks der „Ländlichen Entwicklung“ – als vorbereitende Planung für die Änderungen des Flächennutzungsplans. Dabei standen nach den Worten des Bürgermeisters insbesondere Fragen der Siedlungsentwicklung in Blindheim und den Ortsteilen mit Schwerpunkt „Innenbereich“ zur Diskussion. Hier sei von den Ratsmitgliedern Einigkeit erzielt worden, vermehrt in den Ortsteilen mit den Eigentümern über den Leerstand ihrer innerörtlichen Immobilien zu sprechen. Wichtig sei in diesem Zusammenhang, so Bürgermeister Frank, den Eigentümern der Leerstand-Immobilien Hilfe anzubieten. „Denn erst dann“, so Jürgen Frank, „sind wir als Gemeinde in der Lage, nachhaltig festzustellen: Wo stehen wir – wo wollen wir hin?“

Auch der Musikverein bekommt Unterstützung

Anschließend habe das Ratsgremium dem Zuschussantrag des Musikvereins Donauklang zugestimmt. Dies bedeutet, so Bürgermeister Frank: „Der Musikverein erhält wie schon in den letzten Jahren 2500 Euro für die Jugendarbeit und coronabedingt wegen fehlender Einnahmen einen weiteren Zuschuss über 500 Euro von der Gemeinde.“

In diesem Zusammenhang beschloss das Gremium, den drei Feuerwehren aus Blindheim, Unterglauheim und Wolpertstetten die Unterhaltskosten 2020 für die jeweiligen Feuerwehrhäuser zu erlassen.

