Landkreis Dillingen

vor 18 Min.

Mehr als tausend Kinder im Landkreis Dillingen sind bereits geimpft

Plus Davon hat mehr als die Hälfte der Mädchen und Buben bereits die Zweitimpfung erhalten. Was Kinderärzte und -ärztinnen sowie das Gesundheitsamt Dillingen Eltern empfehlen.

Von Simone Bronnhuber

Ist diese Impfung wirklich nötig? Macht sie medizinisch Sinn? Das sind die häufigsten Fragen, die Dr. med. Florian Kropp und seine Kollegen in der Lauinger Kinderarztpraxis von besorgten Eltern gestellt bekommen. Dort werden Buben und Mädchen, alles Patientinnen und Patienten der Praxis, ab zwölf Jahre bereits regelmäßig gegen Covid-19 geimpft. Bei verschiedenen Impfrunden, so der Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin im Interview mit unserer Zeitung, seien je rund sechs bis sieben Kinder geimpft worden. „Wir beraten offen und hören uns auch die Kinder und Jugendlichen an, ob es ihr eigener Wunsch ist“, erklärt der Mediziner.

