Erst Frost, dann Sonne: Das sind die Wetteraussichten fürs Wochenende

Plus Benjamin Grimm sagt exklusiv für den Landkreis Dillingen das Wetter voraus. Das erwartet uns am Wochenende. Achtung: Eiskratzer bereithalten.

Brrr, was ist das früh morgens schon kalt. Der Herbst ist da, das lässt sich nicht abstreiten. Trotzdem, es gibt keinen Grund zu jammern. Das findet Benjamin Grimm. Der Wetterbeobachter aus Ellerbach sagt: „Wie schon den ganzen September zeigt sich auch zum Monatswechsel das Wetter im Landkreis Dillingen recht freundlich.“