vor 23 Min.

Sontheim bekommt eine Drogerie und einen neuen Getränkemarkt

In Sontheim an der Brenz soll in Kürze ein neues Gebäude entstehen. Dort kommen ein Rewe-Getränkemarkt sowie ein Dm-Drogeriemarkt unter.

Auf dem Gelände des Rewe-Marktes Nieß in Sontheim an der Brenz entsteht in Kürze ein neues Gebäude. Dort sollen ein Rewe-Getränkemarkt sowie ein Dm-Drogeriemarkt eröffnen, heißt es in einer Pressemitteilung von Rewe. Geschaffen werden sollen demnach auch neue Zufahrtswege sowie zusätzliche Parkplätze. Im Getränkemarkt sollen künftig etwa 1000 Produkte, darunter auch Getränke aus der Region, zu finden sein. (pm)

