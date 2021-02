Sozialwohnungen sind in Dillingen dringend nötig

Plus Dillingen plant ein neues Wohnquartier auf dem Gelände der ehemaligen Glasveredelung. Gerade die in Aussicht gestellten Sozialwohnungen sind in der Stadt und im Landkreis notwendig.

Um das Corona-Infektionsrisiko gering zu halten, peitscht der Dillinger Stadtrat in diesen Monaten seine Sitzungen im Rekordtempo durch. Es dauert nach den Online-Vorberatungen kaum eine Viertelstunde, dann ist die öffentliche Tagesordnung abgearbeitet.

Es ging am Montag um zwei Millionenprojekte

Am Montagabend hat das Gremium zwei Millionenprojekte vorangebracht, über die in normalen Zeiten vermutlich ausgiebig debattiert worden wäre. So hat das Plenum dem Bauantrag des Caritas-Kreisverbands zugestimmt, der am Reitweg in Dillingen ein soziales Begegnungszentrum errichtet. Auf dem Weg zum neuen Wohnquartier auf dem Areal der einstigen Glasveredelung Dillingen (GVD) ist die Stadt einen weiteren Schritt vorangekommen. Das Gremium hat mit einem Beschluss die Voraussetzungen geschaffen, dass Geld aus der Städtebauförderung fließen kann.

Es handelt sich um die Fläche von zwei Fußballfeldern

Die Umwandlung der brach liegenden Industriefläche in ein blühendes Wohngebiet ist ein bedeutendes Projekt für die Dillinger Stadtentwicklung. Hier soll in Altstadtnähe auf einer Fläche von zwei Fußballfeldern unter anderem bezahlbarer Wohnraum für Familien und Alleinerziehende mit geringem Einkommen geschaffen werden. Sozialer Wohnungsbau ist in der Stadt und im Landkreis Dillingen dringend nötig. Dass es bei der Umwandlung des Geländes einen städtebaulichen Wettbewerb geben wird, macht Hoffnung, dass auf diesem Areal tatsächlich das Beste für die Dillinger Stadtentwicklung herausgeholt wird.

