Spannend, interkulturell, lehrreich, lecker

Wie die Initiative „Frauen begegnen Frauen“ den Austausch von Einheimischen und Hinzugezogenen in Gundelfingen fördert

Wie abwechslungsreich, spannend und lehrreich eine internationale Begegnung sein kann, erlebten die Teilnehmerinnen der Initiative Frauen begegnen Frauen in der Schulküche der Mittelschule Gundelfingen. Die Organisatorinnen Barbara Lutzmann, Rajaa Nussbaum und Judith Bachter begrüßten zu ihrer 75. Veranstaltung sieben Köchinnen und viele Helferinnen aus verschiedenen Ländern.

Eine Möglichkeit zum Austausch und Kennenlernen der heimischen und hinzugezogenen Frauen war der Grundgedanke der Initiative, die im November 2005 unter dem Dach der Volkshochschule Gundelfingen gegründet wurde. Mit einem breiten Angebot an kulturellen Ausflügen, Vorträgen über Länder, Betriebsbesichtigungen, Sommerfeste, Kochnachmittage und Spieleabende fanden viele Frauen zueinander und jahrelange Freundschaften sind entstanden.

Das gemeinsame Ziel, ein mehrgängiges Menü auf die Beine zu stellen, bestärkte die Kommunikation unter den Frauen und nach einem fruchtigen Cocktail machten sich alle ans Werk. An diesem Tag entstanden Köstlichkeiten aus der Türkei, Syrien, Moldawien, USA, Italien, Ungarn und Deutschland.

Zur Vorspeise reichte Lisa Nieddu eine typisch italienische Minestrone, von Tulin Celik und Bilgin Kurt gab es original türkisch gefüllte Weinblätter. Rosanna Halabi zeigte die Zubereitung von Kabab und Tabouleh, einer syrische Spezialität. Lecker schmeckten die schwäbischen Kässpätzle von Marcella Duschek und der amerikanische Kartoffelsalat von Lisa Mack. Als schnelles Gericht empfahl Beata Grecu Quarkknödel und Margaretha Bantricea verwöhnte die Gäste mit zweierlei gefüllten Pfannkuchen.

Das nächste gemeinsame Treffen findet anlässlich des Internationalen Frauentags statt. Die Initiative fährt am 14. März zur Synagoge nach Binswangen. Danach ist ein Besuch in der Genusswelt bei Zott in Asbach-Bäumenheim geplant. (pm)

