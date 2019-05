vor 5 Min.

Sparkassen-Versammlung in Dillingen: Positiv trotz Negativzins

In Dillingen treffen sich die schwäbischen Sparkassen. Was die öffentlich-rechtlichen Banken der Region zurückgeben.

Von Jakob Stadler

Die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank mache es den Banken schwer. Doch trotz anhaltender Negativzinsen sind die Sparkassen im Bezirk Schwaben mit ihren Ergebnissen aus 2018 zufrieden. Das zeigte sich bei der Mitgliederversammlung des Sparkassenverbands, die in diesem Jahr in Dillingen stattfand. Landrat Leo Schrell, der dem Verband vorsitzt, betonte, man wolle weiterhin „das Face-to-face-Kundengeschäft nicht vernachlässigen“. Die Sparkassen sollen für Privat- und Firmenkunden in der Region vor Ort sein, so wolle man sich von Internetbanken abgrenzen. Man würde „auch künftig keine Rosinenpickerei“ betreiben, für alle Menschen da sein, nicht nur für bestimmte Gruppen. Gleichzeitig wollen die Banken ihre digitalen Angebote verbessern.

Sparkassen unterstützen den Mittelstand

Leo Schrell erklärt, welches aus Sicht der kommunalen Träger die wichtigsten Aufgaben der Sparkassen sind. Sie würden den Mittelstand mit Krediten versorgen und seien gleichzeitig selbst ein Arbeitgeber, der qualifizierte Stellen in der Region anbietet und hält. Wichtig sei auch Sponsoring, mit dem die Sparkassen einen Teil ihrer Einnahmen in die Region zurückgeben. Das machen sie etwa durch die Unterstützung sozialer und kultureller Projekte. Die Sparkassen haben sich 2018 mit rund acht Millionen Euro in Schwaben engagiert. Ein Beispiel dafür ist die Knaxiade, die 2018 zum 25. Mal mit dem Turnbezirk Schwaben veranstaltet wurde (300 Kinder sporteln in der Lauinger Stadthalle ).

Warum die Sparkassen selbst aktiv werden und den Gewinn nicht ausschütten

Und warum schütten die Sparkassen ihren Gewinn nicht stattdessen an ihre Träger, die Kommunen aus, damit diese Kommunen das Geld für die Allgemeinheit verwenden? Schrell erklärt, dass ein großer Teil des Gewinns in die Stärkung des Eigenkapitals gesteckt werde – seit der Finanzkrise sind die Auflagen immer schärfer geworden. Zudem müsste Geld, das eine Sparkasse ausschüttet, versteuert werden, so Schrell. Am Ende stünde für die Region also weniger zur Verfügung. Außerdem sitzen Mitglieder der Kommunen im Verwaltungsrat der Sparkasse – in Dillingen sitzt Schrell selbst diesem Gremium vor. Somit haben die Kommunen einen Einfluss darauf, wohin das Geld fließt.

Im Rahmen der Versammlung in Dillingen wurden nur die Zahlen für den Verband insgesamt veröffentlicht – die Bilanz der Sparkasse Dillingen folgt Mitte des Jahres. Den Bericht zur Bilanz der schwäbischen Sparkassen lesen Sie hier: Sparkassen in Schwaben wagen den Spagat

Wie es mit der geplanten Sparkassen-Fusion weitergeht

Nächste Woche kommt zudem Bewegung in die geplante Fusion der Dillinger Sparkasse mit der Sparkasse Nördlingen. Das Thema wird in den nächsten Wochen in den Stadträten der Trägergemeinden (Dillingen, Lauingen, Wertingen, Gundelfingen und Höchstädt) sowie im Kreistag diskutiert. Den Anfang macht der Stadtrat Dillingen, der sich in seiner Sitzung am Montag, 6. Mai damit beschäftigt. (Lesen Sie dazu auch: Sparkassen-Fusion mit Dillingen geht voran und Die Wirtschaft will die Sparkasse Nordschwaben )

