vor 40 Min.

Spaß an der Bewegung

Praxisworkshop in Bissingen

Bewegung fördert nicht nur die motorischen, sondern auch die geistigen Fähigkeiten.

Damit die Bewegung im Alltag nicht zu kurz kommt, erfahren interessierte Eltern, Großeltern und Tagesmütter am Donnerstag, 24. Oktober, in einem Praxisworkshop, wie ihre Kinder in der häuslichen Umgebung vielfältige Bewegungserfahrungen sammeln können. Die Teilnehmer lernen von Übungsleiterin Andrea Krebes praktische Spielideen mit einfachen Alltagsmaterialien kennen.

Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Wertingen bietet „Bewegungsspaß im Alltag für drinnen für Kleinkinder ab 15 Monaten“ im Gymnastikraum der Friedrich-Hartmann-Turnhalle, Stillnauer Str. 3, in Bissingen von 9.30 bis 11 Uhr an.

Die Anmeldung erfolgt unter www.weiterbildung.bayern.de. (pm)

