Spender gesucht: Alle acht Stunden stirbt ein Mensch

Zwei hochkarätige Referenten sprechen in Dillingen. Am Ende stehen ein Pro und Contra zur derzeit diskutierten Widerspruchsregelung bei der Organspende.

Von Hermann Müller

Rechtzeitig vor dem Tag der Organspende am vergangenen Wochenende konnten sich die Besucher des Katholischen Akademikerkreises bei zwei hochkarätigen Referenten über die wichtigen Aspekte dieser Problematik kundig machen und mit ihnen darüber ins Gespräch kommen.

Der Augsburger Transplantationschirurg Prof. Matthias Anthuber stellte nach einem Durchgang durch die Geschichte der Organverpflanzungen seit der Antike (!) vor, was inzwischen in diesem medizinischen Bereich Standard ist. Beeindruckend war dabei, wie klar verständlich er die schwierige Materie vermittelte, aber nicht minder, mit welcher Einfühlung in die menschlichen (Grenz-)Situationen von Organspendern und -empfängern und ihrer Angehörigen er seine Aufgabe wahrnimmt.

Hochkarätige Referenten: Prof. Matthias Anthuber und Prof. Kerstin Schlögl-Flierl sprachen beim Katholischen Akademikerkreis in Dillingen über das Thema Organspende.

Wie ein Arzt Zweifel bei der Organspende ausräumt

So wandte er auch alle Sorgfalt darauf, seinen Zuhörern nahezubringen, worin der Hirntod besteht, wie er – von zwei Ärzten unabhängig voneinander innerhalb von mindestens zwölf Stunden – festgestellt sein muss und was er bedeutet: Die Funktionen des Groß- und Kleinhirns und des Hirnstamms sind unumkehrbar ausgefallen, das heißt, es sind absolut keine Hirnströme mehr messbar, Hirnstammreflexe bleiben aus, der Atem steht still. Mithin werde auf keinen Fall einem Sterbenden etwas entnommen, sondern immer nur einem Leichnam.

Mit nahegehenden Beispielen aus seiner Erfahrung belegte er, wie eine Transplantation Kranken eine neue Zeitspanne guten Lebens verschaffen kann. Dem musste er leider die in Deutschland ausnehmend niedrige Bereitschaft zur Organspende entgegenstellen, der zufolge alle acht Stunden einer von den etwa 9400 Menschen, die auf die lebensrettende Operation warten, stirbt…

Warum eine Organspende ein Ausdruck von Solidarität ist

Die moralische Seite der Organspende-Problematik beleuchtete die Theologieprofessorin der Uni Augsburg, Kerstin Schlögl-Flierl. Unter der Perspektive des kirchlichen Lehramts und ihres akademischen Fachs ging sie davon aus, dass grundsätzlich die Integrität des Menschen zu wahren sei, zu der freilich auch seine Befähigung zum Altruismus gehört.

Von daher sei eine Organspende als Ausdruck von Solidarität und Nächstenliebe hochzuschätzen, ja zu bewundern; eine Verpflichtung dazu ginge jedoch über das ethisch Geforderte hinaus. Vorausgesetzt werden müsse stets: die Maßnahme ist therapeutisch sinnvoll; sie beruht auf Freiwilligkeit; finanzielle Interessen bleiben auf ein Minimum beschränkt; und der Tod des potenziellen Spenders ist – nach den oben genannten Kriterien – unzweifelhaft festgestellt.

Die Freiheit des Einzelnen würde auch bei der Widerspruchsregelung bleiben

Beide Referenten stimmten darin überein, dass nur Hirntoten Organe entnommen werden dürften, und dass Organspende als eine Bereitschaft begriffen werden müsse, die aus der Gesinnung der Nächstenliebe entspringt. Dazu verdeutlichte aber die Theologin: eigentliche Akte der Nächstenliebe kann es nur geben im Verhältnis zwischen (lebenden) Personen; das Verhältnis zwischen einem Toten und einem Lebenden lässt sich dem nicht einfach gleichsetzen.

In der aktuellen politisch-rechtlichen Debatte um die Widerspruchsregelung (wer nicht widerspricht, wäre automatisch bei Hirntod potenzieller Organspender) plädierte Anthuber „pro“, da doch jedem(r) die Freiheit bleibe, ein schlichtes Nein zu sagen.

Schlögl-Flierl trat fürs „Contra“ ein, weil andernfalls eine bewusste und freiwillige Entscheidung nicht zweifelsfrei vorläge und die persönliche Autonomie zugunsten einer staatlichen Bevormundung aufgegeben würde. Beide aber forderten eine schon in der Schule beginnende breite Auseinandersetzung mit Sterben und Tod, aus der eine höhere Organspendebereitschaft erwachsen könnte.

Klar, dass darüber und insbesondere über medizinische Detailfragen anschließend noch rege disputiert und den auskunfts- und dialogbereiten Referenten reichlich applaudiert wurde.

