Sperrt einer einfach die Straße ...

Weil ein Mann in Dillingen einfach die Straße sperrte, musste die Polizei am Wochenende ausrücken.

Der Bauleiter einer Baustelle in Dillingen wollte Bauschutt abtransportieren lassen. Deshalb sperrte er kurzerhand die Straße.

Ein 61-Jähriger aus Günzburg ist aktuell als Bauleiter auf einer Baustelle in der Weberstraße in Dillingen eingesetzt. Am Samstag sollte dort mittels eines Anhängers der angefallene Bauschutt abtransportiert werden. Hierzu sperrte der Mann kurzerhand gegen 9 Uhr mittels eigener Absperrgitter die komplette Straße ab.

Der Mann hatte keine Genehmigung

Das geht aus dem Pressebericht der Polizei hervor. Da der Mann jedoch hierfür keine Genehmigung eingeholt hatte, muss er sich nun wegen einer Ordnungswidrigkeit verantworten. (pol)

