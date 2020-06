12:40 Uhr

Spielkonsolen bezahlt und nie erhalten

Zwei Männer werden Opfer von falschen Kleinanzeigen im Internet. Es geht um mehrere hundert Euro.

Gleich mehrere Fälle von Warenbetrug gingen am Donnerstag bei der Polizei in Dillingen ein. Ein 20-Jähriger Landkreisbürger hatte bereits am 22. Mai über eine Online-Plattform eine Spielekonsole für 189 Euro erworben. Nachdem die Ware nicht übersandt wurde und der Kontakt zum Verkäufer abriss, erstatte er Anzeige.

Ein weiterer Mann bezahlte gleich zwei Geräte

Auch ein 40-Jähriger ist Betrügereien im Internet aufgesessen. Er hatte über ein Kleinanzeigenportal am 20. März eine Spielekonsole erworben und den Kaufpreis in Höhe von 120 Euro überwiesen. Nachdem er diese nicht erhalten hatte, orderte er am 1. April wiederum online eine Spielekonsole, diesmal für 220 Euro. Nachdem beide Geräte nicht geliefert wurden, erstattete der geprellte 40-Jährige Strafanzeige. (pol)

Lesen Sie auch:





Themen folgen