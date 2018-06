20:17 Uhr

Spitalfest: Gundelfingen anno 1418

Höchste Konzentration ist gefragt, als Glockengießer Bernhard Fink (links) und Spitalleiter Markus Moll die über 1000 Grad heiße Glockenspeise in die Form gießen. Am nächsten Morgen wurde die fertige Glocke aus der Form genommen.

Das Spital Gundelfingen feierte am Wochenende das 600-jährige Bestehen mit einem großen Mittelalterfest. Welche Rolle dabei eine Glocke spielte.

Von Alexander Millauer

Die Anspannung ist groß, als die Bronze 1100 Grad erreicht und der Guss beginnt. Ohne Hektik geht Glockengießer Bernhard Fink kurz darauf ans Werk und gießt die Glockenspeise gemeinsam mit Spitalleiter Markus Moll in einen Topf aus Graphit. Hinter einem Absperrband drängen sich die Besucher, fotografieren, filmen und beobachten. Sie erleben die Geburt einer Glocke, die wohl die nächsten Jahrhunderte das Spital Gundelfingen schmücken wird und an das Jubiläumsfest, das am vergangenen Wochenende im Spitalinnenhof stattfand, erinnert.

Vor 600 Jahren vermachte der wohlhabende Richter und Stadtrat Johann Sitzenberger den Großteil seines Besitzes dem Spital. Damit legte er den Grundstein für die Pflege von Menschen, die jetzt im „Haus der Senioren“ in Gundelfingen stattfindet. Um diesem Ereignis zu gedenken, haben sich die Uhren im Spitalinnenhof am vergangenen Wochenende schlagartig um 600 Jahre zurückgedreht. Wohin man auch blickt, entdeckt man Menschen in Kitteln, mit Bundschuhen oder in einer Tunika, Trinkhörner und Helme liegen auf vielen Tischen.

Für Spitalleiter Markus Moll, der das Programm gemeinsam mit dem Festkomitee, bestehend aus Georg Wörishofer, Walter Hieber, Eugen Hander und Annette Seitz vom Historischen Bürgerverein, auf die Beine gestellt hat, ist das Fest ein voller Erfolg. Der Spitalinnenhof ist ständig voll, Kinder haben beim Armbrustschießen ihren Spaß, während die Eltern den Ochs vom Spieß genießen. „Ohne den Historischen Bürgerverein wäre das aber nicht möglich gewesen“, betont Moll. Extra für das 600-jährige Stiftungsjubiläum wurden auch Bronzeskulpturen und ein Gedenkstein aus Bronze geschaffen. „Bronze steht ja für die Unvergänglichkeit und übersteigt von ihrer Haltbarkeit her alle menschlichen Vorstellungen“, erklärt Moll, warum diese Legierung verwendet wird.

Auch die Technik des Glockengusses stammt aus dem 15. Jahrhundert und hat sich seitdem kaum verändert. Für Bernhard Fink, der einer von kaum einem Dutzend verbleibender Glockengießer in Deutschland ist, ist es aber eine große Herausforderung, vor Ort zu gießen. „Man muss auf vieles achten, unter anderem darf die Temperatur nicht zu heiß oder zu kalt sein und die Form muss gut ausgebrannt sein“, erklärt der Passauer. Als die Glocke am Sonntagmorgen aus der Form genommen wird, hat sie ein Gewicht von elf Kilogramm und einen Durchmesser von 24 Zentimetern.

Präsentiert wird sie den Gundelfingern schon am Mittag beim Fest-umzug, der quer durch die Gärtnerstadt führt. Musikkapellen, Pferdekutschen, Armbrustschützen und Jagdhornbläser verwandeln die Innenstadt in ein Gundelfingen anno 1418. Hunderte Zuschauer treibt es bei strahlendem Sonnenschein auf die Straßen – insgesamt 70 Zugnummern marschieren durch die Stadt. Auch die Entstehungsgeschichte des Spitals lebt beim Umzug wieder auf – Spitalleiter Markus Moll stellt mit einem schwarzen Hut, einem edlen roten Untergewand und einem schwarzen Obergewand Stifter Hans Sitzenberger dar, während Annette Seitz mit einem langen weißen Schleier, der vom Hut hinabreicht, seine Tochter Margarethe Sitzenberger darstellt. Mehr gelebte Historie geht nicht.

In einer Bildergalerie finden Sie weitere Fotos vom Spitalfest: https://www.augsburger-allgemeine.de/dillingen/So-wurde-in-Gundelfingen-das-Mittelalter-erlebbar-id51392156.html

Themen Folgen