05:00 Uhr

Sportlich und sozial: Lauinger sammeln für die Kartei

Nach dem Fasching will es die Laudonia noch einmal wissen. Bei der „Show for Charity“ sammelt sie Geld für die Kartei der Not.

Von Jonathan Mayer

Zwischen 30 und 35 Auftritte haben die Tänzerinnen und Tänzer des Laudonia-Showtanzes in den vergangenen Wochen hinter sich gebracht, nicht nur in Lauingen , sondern auch weit hinter den Landkreisgrenzen. „Die Saison war gut“, sagt Trainer Fabian Löhrer , der gemeinsam mit seinem Team die Auftritte und Performances des Showtanzes plant. Die Auftritte waren immer gut, größere Zwischenfälle habe es nicht gegeben. „Klar klappt eine Hebefigur mal nicht, aber dafür trainieren wir ja.“ Die Tänzerinnen, manchmal vier bis fünf Meter hoch oben in der Luft, könnten sich immer auf ihre männlichen Kollegen verlassen. „Anfangs fällt das noch schwer, aber nach ein paar Wochen wissen sie, dass das funktioniert.“

Laudonia: Nach dem Fasching ist vor dem Fasching

Jetzt, nach der Faschingssaison, ist den Tänzern aber nur wenig Ruhe vergönnt. In wenigen Tagen beginnen wieder die Probetrainings für die nächste Saison. Zwei bis drei Mal in der Woche üben die Laudonen für den Fasching – und zwar das ganze Jahr über. Wie man das zusätzlich zu den vielen Auftritten durchhält? Löhrer zuckt mit den Schultern: „Ja, es geht schon. Man kommt da schon rein.“

Bevor das Programm für die kommende Saison einstudiert und geprobt wird, wollen es die Laudonen aber noch einmal wissen: Zum dritten Mal veranstalten sie heuer die „Show for Charity“, diesmal am Samstag, 28. März. Der Erlös der Veranstaltung geht wieder an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung. Der Eintritt kostet 13 Euro, die Laudonia behält davon nur die Fixkosten ein, alles Übrige wird gespendet. Löhrer , der vor einigen Jahren die Idee für die Wohltätigkeitsaktion hatte, sagt: „Wir wollen, dass das Geld Menschen in der Region zugutekommt.“

Europameister im Showtanz kommt nach Lauingen

Um die Kosten möglichst gering zu halten, treten viele der insgesamt 14 Gruppen kostenlos auf der Bühne in der Stadthalle auf. Löhrer verspricht: „Das ist eine Veranstaltung, die es im Fasching so nicht gibt, mit Gruppen, die bei uns normalerweise nicht auftreten.“ Extra aus Walgau in Österreich etwa reisen die Akrobaten und Showtänzer von ASTV an, die bereits mehrfach zum Europameister im Showtanz gekürt wurden. Aus Bad Endorf am Chiemsee kommen zudem die „Hurricanes“, und die Dingolfinger Prinzengarde ist auch dabei.

Aber auch aus der Region sind bekannte Gruppen dabei. Neben den Laudonen selbst treten etwa die Flying Narrows aus Höchstädt und die Gruppe FKV Dance aus Neu-Ulm auf. Insgesamt sind 14 Gruppen geplant. Laut Löhrer treten rund 300 Aktive auf. Viele davon kennt Löhrer durch andere Veranstaltungen und Auftritte, aus denen sich Freundschaften entwickelt hätten.

Das Programm verspricht, vielseitig zu werden. Löhrer sagt: „Ich wollte weg von diesem Faschingscharakter , die Veranstaltung sollte mehr bieten als das.“ Die „Show for Charity“ lockt deshalb nicht nur mit Showtanz , sondern auch mit Akrobatik, Tanz und Hip-Hop-Einlagen.

Donau Zeitung verlost Freikarten für das Event

Löhrer hat sich für dieses Jahr ein Ziel gesetzt: Durch die ersten beiden Shows vor zwei und vor vier Jahren konnte die Laudonia insgesamt rund 6000 Euro an die Kartei spenden. „Unser Wunsch wäre, dass wir dieses Mal die 10000-Euro-Marke knacken.“

Damit auch möglichst viel Geld zusammenkommt, verlost unsere Zeitung heuer fünfmal zwei Karten. Wer gewinnen möchte, schreibt einfach eine E-Mail an gewinnspiel@donau-zeitung.de und gibt seinen Namen, seinen Wohnort und eine Telefonnummer an. Postkarten sind natürlich auch möglich. Diese gehen an Redaktion Donau-Zeitung, Große Allee 47 in 89407 Dillingen.

Los geht es am Samstag, 28. März, in der Lauinger Stadthalle. Beginn der Veranstaltung ist um 19 Uhr, Einlass ab 18 Uhr. Tickets gibt es online im Ticketshop unter www.laudonia.de, bei Schreibwaren Roch in Höchstädt , Bezikofer in Dillingen oder bei der Pin-Tankstelle in Lauingen.

Lesen Sie auch:

Themen folgen