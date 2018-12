03.12.2018

Sprichwörter beschäftigen Seniorenunion

„Mit dem Zaunpfahl winken“ kommt aus dem Zusamtal

Aktuelle politische Forderungen, präsentiert von Vorsitzendem Heribert Zengerle und Ehrenmitglied Hans Eppinger, mischte der Kreisverband der Seniorenunion (SU) bei seinem Treffen im Schlosscafé in Höchstädt mit Anekdoten, Gedichten und Liedern aus dem heimischen Schwaben, humorvoll vorgetragen von Kreisrat Alfred Sigg, Wertingen, und Altbürgermeister Wilhelm Rochau aus Bächingen. Die SU setzt sich für die langfristige Stabilität der Renten- und Sozialsysteme sowie für die Bekämpfung der Fluchtursachen durch konkrete Hilfen in Afrika ein. Hans Eppinger zitierte aus der Bezirksvorstandssitzung Entwicklungsminister Gerd Müller, der die nordschwäbische Initiative zur Gründung von Schulen in Afrika als Vorbild beschrieb.

Begeisterte Zuhörer, darunter Ehrenvorsitzende Rita Oberfrank, Vizelandrat Alfred Schneid und dessen Vorgängerin Angela Rieder, fand der langjährige Heimatreferent Wertingens, Sigg, als er die Erläuterungen zu bekannten und unbekannten Sprichwörtern mit „wahren Begebenheiten“ verknüpfte. Dabei zeigte er die Verbindung von Redensarten mit geschichtlichen Entwicklungen auf. So stehen „höchste Eisenbahn“, „Kurve kriegen“ oder „Zahn zulegen“ mit Technik in Verbindung, oder „auf Draht sein“, „blaue Bohne“ und „Lunte gerochen“ mit dem Militärwesen. Interessant war, dass eines der ältesten Sprichwörter seinen Ursprung im Zusamtal hat: „Mit dem Zaunpfahl winken“ von Ulrich von Thürheim.

Seine Liebe zur Heimat dokumentierte Willi Rochau in den von ihm vorgetragenen Lied- und Gedichttexten, teils selbst verfasst. Die Titel sprechen dies aus: „Liad übr Schwauba“ oder „Mir send Schwaubaleit, a guatr Schlag“. Zum Ausdruck kam zugleich sein leidenschaftlicher Appell für den Schutz der heimischen Landschaft und Natur. (pm)

