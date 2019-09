16:28 Uhr

Staatsanwaltschaft erhebt Anklage wegen drei Morden in Sontheim

Ein Familienvater soll, zum Teil mit seinen Söhnen, zwischen 2008 und 2019 drei Menschen in Sontheim getötet und die Leichen entsorgt haben.

Die Staatsanwaltschaft Ellwangen hat gegen drei Männer aus dem Landkreis Heidenheim Anklage wegen des Verdachts des Mordes erhoben. Die Beschuldigten, ein 55-Jähriger und seine beiden 30 beziehungsweise 33 Jahre alten Söhne, wohnten in Sontheim an der Brenz. Ende Mai hatte die Staatsanwaltschaft Ellwangen berichtet, dass gegen zwei Männer Anklage wegen Mordverdachtes erhoben hat. Die Polizei Ulm suchte nach der Leiche eines 59-Jährigen aus dem Raum Sontheim , der kurz zuvor verschwunden war.

Wenige Tage später teilte die Staatsanwaltschaft mit, dass ein dritter Mann festgenommen wurde. Außerdem weitete die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen aus: Nun stand der Verdacht im Raum, die Männer könnten insgesamt drei Morde begangen haben. Mit den Erkenntnissen der bisherigen Ermittlungen wird dem Familienvater von der Staatsanwaltschaft nun Mord in drei Fällen zur Last gelegt. Sein 33-jähriger Sohn ist beschuldigt, zwei Morde begangen zu haben, der 30-jährige Sohn einen.

Mordverdacht: Eine Leiche soll auf Sizilien beseitigt worden sein

Die drei Männer sollen nach der Anklage der Staatsanwaltschaft Ellwangen am Abend des 31. Oktober 2014 in der Garage eines Wohnhauses in Sontheim gemeinsam den Lebensgefährten der Tochter des 55-Jährigen – beziehungsweise der Schwester der beiden anderen Beschuldigten – getötet haben. Das Opfer soll zuvor die Tochter beziehungsweise Schwester körperlich misshandelt haben. Nach der Anklageschrift sollen die drei Männer das Opfer zunächst festgehalten und geschlagen sowie anschließend solange gewürgt haben, bis es nicht mehr atmete.

Anschließend soll der Leichnam in einer angemieteten Garage in Teile zerlegt und im Frühjahr 2015 an nicht näher bekannten Stellen auf Sizilien beseitigt worden sein.

Der Familienvater soll seinen Schwiegersohn erwürgt haben

Weiter legt die Staatsanwaltschaft dem 55-jährigen Beschuldigten zur Last, am 13. Februar 2008 seinen damals 22-jährigen Schwiegersohn getötet zu haben. Er soll den damaligen Mann seiner Tochter unter einem Vorwand bei dessen Arbeitsstelle abgeholt, ihm dann in einer Garage in Sontheim einen Strick um den Hals gelegt und ihn anschließend erwürgt haben. Danach soll der 55-Jährigen die Leiche auf bislang unbekannte Weise beseitigt haben.

Geschah der Mord im Mai 2019 aus Habgier?

Nach den Ermittlungen soll der Familienvater zusammen mit seinem 33-jährigen Sohn außerdem am Abend des 14. Mai 2019 im Dachgeschoss ihres Wohnhauses in Sontheim einen 59-jährigen Mann, von dem der 55-Jährige eine Garage angemietet hatte, umgebracht haben. Die Männer sollen ihr Opfer zu Boden geschlagen und gefesselt haben. Danach haben die beiden Beschuldigten den Mann den Ermittlungen nach gezwungen, vorbereitete Verträge über angebliche Geldzahlungen in Höhe von 130.000 Euro zu unterzeichnen und die PIN-Nummern zu seinen EC-Karten preiszugeben. Mit den Verträgen sollen die beiden Angeschuldigten beabsichtigt haben, gegenüber den Erben des Opfers Vorauszahlungen für ein Grundstücksgeschäft zu dokumentieren. Als sie die Unterschrift ihres Opfers bekommen hatten, sollen die beiden Angeschuldigten den Mann erdrosselt haben. Den Leichnam haben sie demnach zunächst in einer Gefriertruhe aufbewahrt und einige Tage später in Teile zerlegt.

Der 55-jährige Beschuldigte ist ebenso wie sein 33-jähriger Sohn strafrechtlich noch nicht vorbelastet, heißt es von der Staatsanwaltschaft. Der 30-jährige Beschuldigte wurde bereits mehrfach – überwiegend wegen Diebstählen – strafrechtlich zur Verantwortung gezogen. Alle drei Männer gingen zuletzt einer geregelten Tätigkeit nach. (pm, jako)

