18.01.2021

Stabwechsel im Staatlichen Schulamt Dillingen

Andrea Eisenreich wird Wilhelm Martins Nachfolgerin

Bereits zum 1. Oktober 2020 gab es einen Stabwechsel in der Leitung des Staatlichen Schulamtes Dillingen. Schulamtsdirektor Wilhelm Martin trat Ende September in den Ruhestand. Zur Nachfolgerin wurde Andrea Eisenreich berufen.

Der Wechsel an der Spitze sollte laut Pressemitteilung im Herbst in Form einer Präsenzveranstaltung vollzogen werden, bei der Martin hätte verabschiedet und Eisenreich in ihre Aufgabe eingeführt werden sollten. Wegen der Corona-Pandemie war dies nicht möglich.

Landrat Leo Schrell nimmt als rechtlicher Leiter den Wechsel in der fachlichen Leitung zum Anlass, Martin für seinen jahrzehntelangen engagierten Einsatz im Schuldienst, davon seit 2009 als fachlicher Leiter des Schulamtes im Landkreis Dillingen, zu danken.„Schulamtsdirektor Wilhelm Martin hat stets mit hoher fachlicher Kompetenz und Empathie agiert und damit die Bildungslandschaft im Landkreis im Bereich der Grund- und Mittelschulen mit guten Bildungsangeboten geprägt“, betont Schrell. Dabei sei ihm stets wichtig gewesen, die Mittelschulen als unverändert wichtige Schulart nachhaltig zu stärken, und damit jungen Menschen eine Perspektive für die spätere berufliche Ausbildung zu eröffnen.

Gleichzeitig habe Martin seine berufliche Erfahrung in zahlreiche Projekte, Maßnahmen und Initiativen eingebracht. Schrell nennt in diesem Zusammenhang neben dem Arbeitskreis Schule und Wirtschaft vor allem die Berufsinformationsmesse Fit for Job, den Hochschultag, die Auflage des Schulbuchs zum 40. Jubiläum des Landkreises und die Zertifizierung des Landkreises als Bildungsregion in Bayern.

Eisenreich ist der Landkreis keineswegs fremd. So hat sie bereits von 1993 bis 1995 ihr Referendariat an der Josef-Anton-Laucher-Volksschule Dillingen absolviert. Vor ihrem Wechsel an das Staatliche Schulamt im Landkreis Donau-Ries im Februar 2017 war sie sechs Jahre Rektorin der Grundschule Dillingen und zuvor Rektorin der Josef-Anton-Laucher-Volksschule Dillingen bzw. der Volksschule Bächingen.

„Die Verantwortung als fachliche Leiterin des Staatlichen Schulamtes Dillingen habe ich mit großer Motivation übernommen und dabei viel Unterstützung seitens der Schulleitungen im Landkreis erfahren, wofür ich sehr dankbar bin“, betont Eisenreich drei Monate nach Übernahme der neuen Aufgabe. Besonders freue sie sich über die konstruktive Zusammenarbeit mit allen, die zum Wohle der Schülerinnen und Schüler an der Weiterentwicklung der Grund- und Mittelschulen mitwirken.

„Die Sicherung der Qualität von Erziehung und Unterricht setzt einen intensiven Austausch mit den Schulleitungen und den Schulfamilien vor Ort voraus“, so Eisenreich. Diese Vernetzung sei ihr sehr wichtig und erlaube ihr gleichzeitig, an die vielen fruchtbaren Kontakte, die während ihrer früheren beruflichen Tätigkeit im Landkreis entstanden seien, anzuknüpfen. (pm)

Themen folgen