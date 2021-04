12:04 Uhr

Stadtentwicklung: Die Lauinger Zenettistraße soll den Anfang machen

Dieses Haus in der Zenettistraße hat die in jüngster Vergangenheit für Aufregung gesorgt. Im Februar ist der hintere Anbau des Denkmals eingestürzt. Auch das ehemalige Ackerbürgerhaus gehört zum ausgewiesenen Quartier.

Plus Lauingen will die Attraktivität seiner Altstadt steigern. Das erste Quartier befindet sich im ältesten Teil der Stadt. Demnächst soll der Stadtrat entscheiden, wie es weiter geht.

Von Jonathan Mayer

Das Gebiet um die Lauinger Zenettistraße ist einer der ältesten Teile Lauingens. Früher galt die Straße als bedeutende Verbindung zwischen Stadtpfarrkirche und Schloss. Dort liegt auch einer der Ursiedlungskerne der Stadt. Doch heute sind weite Teile der Zenettistraße in schlechtem Zustand. Zahlreiche Gebäude sind überaltert, es gibt viele Leerstände. Erst Anfang Februar ist dort ein Gebäude eingestürzt. Doch das Thema will die Stadt angehen. Das übergeordnete Ziel: neues Leben in der historischen Altstadt.

