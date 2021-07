Dillingen

09:19 Uhr

Diese Gebäude in Dillingen werden abgerissen

Der weiße Bau des Johann-Michael-Sailer-Gymnasiums in Dillingen wird in diesen Tagen abgerissen. Dort entsteht ein Neubau.

Plus Der weiße Bau des Sailer-Gymnasiums verschwindet. In Schretzheim ist der „Schwarze Adler“ Geschichte. Und an der Ecke Vorstadtstraße/Am Lustgarten fehlt ein Stadel. Was dort entsteht.

Von Berthold Veh

Für einen kleinen Buben und seinen Vater ist das eine Attraktion: Ein Bagger rüttelt mit seiner Schaufel am sogenannten weißen Bau des Dillinger Sailer-Gymnasiums, der in diesen Tagen abgebrochen wird. Teile der Decke eines früheren Klassenzimmers fallen nach unten. Der Baggerfahrer wechselt die Schaufel und legt die abgebrochenen Betonfetzen auf einem Haufen ab. So geht das über Stunden. Zuschauer verfolgen das Szenario mit Interesse. Und dazu werden sie noch längere Zeit Gelegenheit haben, denn allein der Abbruch des weißen Baus ist eine größere Aufgabe.

