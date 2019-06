vor 27 Min.

Stadtkapelle Lauingen hat neuen Vorsitzenden

Thomas Schadl führt künftig den Musikverein an. Auch die Position des stellvertretenden Vereinsvorsitzenden ist neu besetzt worden

Bei der Jahresversammlung der Stadtkapelle Lauingen blickte Vorsitzende Susanne Rottmüller auf ein erfolgreiches Vereinsjahr – in musikalischer wie auch in wirtschaftlicher Hinsicht – zurück. Höhepunkte waren die Aufführung der Musicals „Freude“ und der Vereinsausflug nach Rieneck im Landkreis Main-Spessart anlässlich des Vereinsjubiläums der Blaskapelle. Dort beteiligte sich die Stadtkapelle am Festumzug, gestaltete musikalisch einen Gottesdienst und spielte beim Frühschoppen im Festzelt. Jugendleiterin Daniela Arnold berichtete außerdem über die Aktivitäten mit den Musikschülern. So wurde etwa ein Grillfest bei der Dirigentin und eine Filmnacht mit Übernachtung veranstaltet.

An der Jugendlehrgangswoche des ASM in Violau nahmen auch wieder Musikschüler der Stadtkapelle teil, die allesamt ihre Bläserprüfungen mit einem großartigen Erfolg und Prüfungsnoten zwischen 1 und 2 ablegen konnten. Die Urkundenübergabe an die Musikschüler fand während der Jahresversammlung statt. Die Leiterin der Musikausbildung bei der Stadtkapelle, Ingrid Philipp, zeigte sich von den Leistungen ihrer Musikschüler sehr angetan und bedankte sich bei allen Musikausbildern und der Vorstandschaft für die Unterstützung.

Ein Dank wurde auch den Eltern ausgesprochen, die die Musikausbildung ihrer Kinder zeitlich und finanziell unterstützen. Hierzu zählt auch, dass drei Musikerinnen die Goldprüfung des ASM mit großem Erfolg abgelegt haben.

Die Schatzmeisterin des Vereins, Hilde Uitz, konnte gute Zahlen zu den Vereinsfinanzen vorlegen – 2018 wurde ein finanzieller Überschuss erreicht. Dieser wird den Vereinsrücklagen zugeführt, die unter anderem für den Neuanstrich des Vereinsgebäudes verwendet werde, der noch im Sommer 2019 geplant ist. Als Kassenprüfer für 2019 wurden Alois Jäger und Maximilian Braun bestellt.

Vor der Neuwahl der gesamten Vorstandschaft erfolgten noch Ehrungen durch Vorsitzende Rottmüller. So wurde unter anderem Erwin Hahn für seine über 27-jährige ehrenamtlichen Tätigkeit in der Vorstandschaft, als langjähriger Schriftführer, Beisitzer, Pressewart, Mitorganisator von Vereinsausflügen und Helfer beim Bau des Vereinsheimes gesondert geehrt. Außerdem wurde der stellvertretende Vorsitzende Markus Hahn verabschiedet, der sich nicht mehr für eine Wiederwahl zu Verfügung stellte.

Besonders gewürdigt wurde die bisherige Vorsitzende Susanne Rottmüller, die ebenfalls nicht mehr für eine Wiederwahl zur Verfügung stand. Sie war sechs Jahre lang ehrenamtliche Vorsitzende des Vereins. In dieser Zeit war sie unter anderem federführend an der Durchführung der Weihnachtskonzerte, Vereinsausflüge, Bewirtung der Theaterbesucher des Lustigen Brüdervereins, Altstadtfeste, Serenaden an der Seebühne und am Apollo-Grannus-Tempel sowie an der Teilnahme am ersten Blasmusik-Cup beteiligt. Die Würdigung erfolgte durch die langjährige Jugendleiterin Daniela Arnold. So erhielt Rottmüller die Ehrennadel am weißblauen Band des Allgäu Schwäbischen Musikbundes verliehen.

Zum neuen Vorsitzenden des Vereins wurden Thomas Schadl gewählt. Neue stellvertretende Vorsitzende wurde Irina Sippel. Neu im geschäftsführenden Vorstand des Vereins sind auch noch die Beisitzer Christine Scheitenberger, Leah Schneider und Eduard Sippel. (pm)

