vor 38 Min.

Stadtpfarrer Schneck spricht von der „Nacht unserer Kirche“

Der Geistliche sagt bei der gut besuchten „Nacht der Kirchen“ in Dillingen, dass ein Neuanfang nötig sei

Die Nacht der Kirchen in Dillingen (wir berichteten) ist auch in diesem Jahr von der Bevölkerung gut angenommen worden. Noch nachts um 10 Uhr waren die Straßen Dillingens ungewohnt belebt. Eröffnet wurde die Nacht mit einem Gottesdienst in St. Ulrich. Auch er war sehr gut besucht, „wie an Weihnachten“, sagte Stadtpfarrer Wolfgang Schneck. In seiner Predigt sprach Schneck von der derzeitigen „Nacht unserer Kirche“. Es sei eine Zeit, bei der auch am Tag Nacht herrsche. „Hier handelt es sich nicht nur um Aufarbeitung von schwerer Schuld und ihren Folgen. In der 2000-jährigen Geschichte hat Gott immer wieder eine Reinigung seiner Glaubensgemeinschaft durchgeführt.“ Ein Neuanfang sei nötig. Umkehr und das Leben im Alltag aus der Kraft des Evangeliums könnten Schuld und Dunkelheit wandeln und tiefe Wunden heilen helfen, meinte Schneck.

Ein Vortrag über Ökumene: Haupsache Jesus

Im Faustussaal sprach der evangelische Pfarrer Erik Herrmanns aus Mindelheim zum Thema „Hauptsache Jesus“. Ein Vortrag über gelungene Ökumene und deren Auswirkung in der Stadt Mindelheim. „Hauptsache Jesus“ sei dort nicht nur ein Slogan, sondern ein Versuch, Christsein im Alltag ausstrahlen zu lassen. Heiter und zugleich ernst war der mitreißende Vortrag. In der Studienkirche sang der Chor der PiccaDilly’s vor einem großen Publikum. Das zur Situation passende, wunderschön ausgewählte Programm begeisterte die Zuhörer. Im Anschluss daran gestalteten Diakon Florian Stadlmayr mit Robert Reinelt und Benedikt Pietsch eine halbe Stunde mit Gesang, Klavier, Flöte und Akkordeon. Sie zogen mit der stimmungsvollen Musik die Zuhörer in ihren Bann. Selbst um 22 Uhr kamen noch zahlreiche Besucher zum Taizé-Gebet mit Andrea Bender, Christine Ramsperger, Dagmar Fischer und Uli Weber.

Gott in der Natur gesucht

In der Klosterkirche wurden die Zuhörer mit einem seit dem „Kreuzerlass“ wieder in neuer Form aktuellen Thema konfrontiert: „Anstößig“ – ein Zeichen, dem widersprochen wird – ein Zeichen des Heils. Anliegen von Oberin Sr. Edith war, mit den Besuchern der wahren Bedeutung des Kreuzes nachzuspüren. In der Katharinenkirche wurden die Anwesenden mit Musik der Akkordeongruppe Trofimenko, mit Orgelstücken von J.S.Bach, gespielt von Andreas Käßmeyer, und mit „Minuten der Stille“ unter der Leitung von Irmgard Faul und Sabine Thiel zur Ruhe, zum Nachdenken und zum Gebet hingeführt.

Mit der Kinder- und Jugendgruppe von Regens Wagner wurde Gott in der Natur gesucht, mit Pfarrer Manuel Kleiner und der Veeh-Harfen-Gruppe und den Schwestern wurde in der Christkönigskirche ein franziskanisches Abendlob gesungen. Ein offenes Singen mit der Regens-Wagner-Mitarbeiter-Band bildete hier den Abschluss. Den Abend in der Schlosskapelle gestaltete „Cantamos“, der Chor der evangelischen Gemeinde Höchstädt unter der Leitung von Iris Wolf. Die Lieder und Texte gingen so nahe, dass man sich wirklich „zwischen Himmel und Erde“ fühlen konnte, wie auch das Motto des Chores für diesen Abend lautete. Diakon Schirm befasste sich in der Krankenhauskapelle mit der „Erneuerung der Kirche in Glaube, Hoffnung und Liebe“, und im Meditationsraum von Regens Wagner führte Alfred Hirsch in christliche Meditation ein. Wie vielseitig das Programm auch ausfiel, Ziel war doch eines: „sich im Herrn zu freuen und die Seele fröhlich zu stimmen“ wie es bei Jesaia heißt. (pm)

Lesen Sie dazu auch: Von Sterndeutern und wilden Piraten

Themen Folgen