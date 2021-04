Stadtrat Höchstädt: Sondersitzung

Am Montag geht es ausschließlich um das Thema Verkehr

Nachdem in der vergangenen Stadtratssitzung in Höchstädt mitunter auch Besucher für Aufsehen sorgten, geht es kommenden Montag weiter.

Wie berichtet, waren Landtagsabgeordneter Georg Winter sowie Vertreter des Staatlichen Bauamts Krumbach vor Ort in der Nordschwabenhalle.

Es ging generell um das Verkehrskonzept 2023 – was unter anderem im nicht öffentlichen Teil besprochen wurde. Nun, am Montag, 3. Mai, ist die Öffentlichkeit eingeladen, an einer Sitzung, die außerhalb des üblichen Tagungsrhythmus des Stadtrates stattfindet, teilzunehmen.

Die Tagesordnung sieht wie folgt aus: Maßnahmen am Lückenschluss, unter anderem Lärmschutzwall und lärmarmer Straßenbelag sowie höhenfreier Geh- und Radweg vom Ensbach in die Innenstadt; Reduzierung des Schwerlastverkehrs: Unter anderem stehen die Verlängerung der Anton-Wagner-Straße sowie die Themen Kreisverkehr am Bahnhof, Anschlussstelle Ost und West der B16 auf der Agenda. Die Sitzung beginnt um 18 Uhr in der Nordschwabenhalle. (sb)