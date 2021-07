Stadtrat

08:50 Uhr

Lauingen testet den autofreien Marktplatz

Der Lauinger Marktplatz wird an den Wochenenden in den Sommerferien autofrei. Das hat der Stadtrat am Dienstagabend nach einer kontroversen Debatte beschlossen.

Von Berthold Veh

In einem sind sich alle einig: Lauingen hat einen der schönsten Marktplätze in der Region. Seit etwa einem Vierteljahrhundert gibt es die verschiedensten Überlegungen, wie dort mehr Wohlfühlatmosphäre entstehen könnte. Denn die Autos rollen auch nach dem Bau der vor fast zwei Jahrzehnten eröffneten neuen Bundesstraße durch die Innenstadt, und die Wagen werden in der guten Stube der Albertus-Magnus-Stadt geparkt.

