03.12.2020

Stammtisch übers Internet

Pro Höchstädt organisiert Aktion

Nachdem der November-Stammtisch von Pro Höchstädt wegen der aktuellen Lage abgesagt werden musste, findet nun am 10. Dezember um 19.30 Uhr der erste Onlinestammtisch statt. Vorsitzender Rainer Wanek: „Wir wollen den Kontakt zu unseren Bürgern halten und über die aktuellen Themen in unserer Stadt informieren und gerne auch diskutieren. Wanek, der seit Mai auch im Stadtrat sitzt: „Es gibt aktuell viele Themen, die mit Sicherheit unsere Bürger interessieren. Dabei gibt es viele Fragen und Unsicherheiten, aber auch viele positive Ansätze derzeit in unserer Stadt. Es hat sich im letzten halben Jahr einiges bewegt.“

Deshalb werde auch Bürgermeister Gerrit Maneth am Stammtisch teilnehmen. So erfahren die Bürger aus erster Hand, wie der Bürgermeister die einzelnen Themen, die Chancen und die Herausforderungen sieht.

Da es aktuell auch keine Bürgerversammlungen gibt, will die Partei mit diesem Online-Stammtisch die Kommunikation und den Austausch zwischen der Politik und den Bürgern fördern. Maximilian Beitinger und Rainer Wanek werden die Veranstaltung moderieren. Zu dem Stammtisch sind alle interessierten Bürger eingeladen. (pm)

Interesse eine E-Mail an pro-Hoechstaedt@t-online.de mit dem Betreff „Online-Stammtisch Pro Höchstädt“ schreiben. Es wird dann ein Link zur Einwahl und alle wichtigen Infos verschickt.

