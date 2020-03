11.03.2020

Stammtischpolitik

Flutpolder und Feldwegepflege sind Themen in Schwenningen

Unter der Regie des Bürgerblock – Junge Bürger lud der Bürgermeisterkandidat Johannes Ebermayer und seine Kandidaten für den Gemeinderat in Schwenningen und Gremheim zum Stammtisch der Landwirtschaft, um aktuelle Themen zu besprechen. Auch Kreisrat Elmar Sinning von der Zukunft Liste, hier kandidiert auch Ebermayer für den Kreistag, war in Schwenningen vor Ort und berichtete von der Arbeit im Kreistag.

Es wurde über die Themen Gräben ausmähen und ausputzen genauso gesprochen wie über die Wichtigkeit der turnusmäßigen Feldwegpflege. Auch aus der Bürgerschaft kamen Fragen zu Blühstreifen die die Landwirte positiv annahmen und gleich mit der Thematik der Gewässerrandstreifen verknüpften und den aktuellen Stand dazu berichteten, heißt es in der Pressemitteilung der Partei.

Aber auch der Schaden der durch den Biber verursacht wird und durch Nachpflanzungen landkreisweit in Höhe von 700000 Bäumen, sich dadurch gerade mal die Waage hält, steht in der Pressemitteilung.

Veränderte Strom und Wasserberechnungen beschäftigen die Landwirte ebenso wie auch die ständige wachsende Versiegelung von besten landwirtschaftlichen Flächen durch Baugebiete und Straßenbau. In Gremheim steht die Sanierung der Donaubrücke an und diese sollte natürlich nicht gerade in die Hauptphase der landwirtschaftlichen Transporte fallen.

Hauptthema war der drohende Flutpolder und der momentane Stand dazu, hier berichtete Johannes Ebermayer von seinem Schreiben an den Wirtschaftsminister aufgrund der hemdsärmeligen Streichung von zwei Flutpoldern donauabwärts, steht es weiter in der Mitteilung. Hier sei wohl die Streichung des Flutpolders „Neugeschüttwörth“ wohl vergessen worden, obwohl die Belastung der Betroffenen mit dem Riedstrom bereits an seine Grenzen stöße, so Ebermayer in der Pressemitteilung. (pm)

Themen folgen