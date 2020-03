vor 47 Min.

Start heute: WIR Dillingen 2020 - Termin, Messe-Programm, Lageplan der Aussteller

WIR Dillingen 2020 - Termin, Messe-Programm, Lageplan der Aussteller: Auch in diesem Jahr werden wieder viele Besucher erwartet.

Die Messe WIR 2020 in Dillingen geht heute an den Start. Hier bekommen Sie alle Infos zu Termin und Programm. Außerdem finden Sie den Lageplan der Aussteller.

Die Messe WIR 2020 in Dillingen an der Donau ist eine Wirtschafts-, Informations- und Verkaufsausstellung. Mehr als 360 Aussteller präsentieren sich auf der WIR Messe Dillingen mit ihren Produkten, Dienstleistungen und Informationen. Der Start ist heute am 4. März. Wir geben Ihnen die Infos zu Termin und Programm. Außerdem finden Sie einen Link zum Lageplan der Aussteller.

WIR 2020 in Dillingen: Start und Termin - Wie lange läuft die Ausstellung?

Die Wirtschafts-, Informations- und Verkaufsausstellung WIR 2020 findet vom 4. bis 8. März 2020 in Dillingen an der Donau statt.

Welches Programm bietet die Messe WIR 2020 in Dillingen?

Täglich stattfindende Aktionen

Proma Gewinnspiel, Halle A

Bund Naturschutz Dillingen , Bau von Meisennistkästen, Halle R

, Bau von Meisennistkästen, Halle R Donau-Zeitung, Fotobox/Glitzertattoos für Kinder/Gewinnspiel 70 Jahre Donau-Zeitung, Halle A

Abfallwirtschaftsverband Nordschwaben, Preisausschreiben, Halle E

Elisabethenstiftung Lauingen, Alterssimulationsanzug, Halle H

Zott , Kühltaschenverkauf und Verkostung von Produkten, Halle L

, Kühltaschenverkauf und Verkostung von Produkten, Halle L Bezirk Schwaben , Würfelspiel, Halle L

, Würfelspiel, Halle L Ab 13 Uhr: Umweltstation Mooseum, Märchen erzählen im Schäferkarren und Basteln zum Thema Nachhaltigkeit, Halle E

13.30 Uhr Seccua Distribution GmbH, Dietmar Merz , Vortrag: „Schutz vor Legionellen“, 14.30 Uhr Vortrag über „Eigenwasserversorgung“, 15.30 Uhr „Vom Roh- zum Trinkwasser", 16.30 Uhr „Gesundes Trinkwasser“, Halle J

Mittwoch, 4. März 2020, Seniorentag

Ganztägig Bezirk Schwaben , Mach deinen eigenen Button, Halle L

, Mach deinen eigenen Button, Halle L 10 bis 15 Uhr Regens-Wagner-Stiftung Dillingen , Tau-Kreuze kostenlos gestalten, Halle K

, Tau-Kreuze kostenlos gestalten, Halle K 11 Uhr Nordschwäbische Selbsthilfegruppe Lilyput, Marieluise Biesenbach , Mein Leben mit Lipödem, Bühne Halle L

, Mein Leben mit Lipödem, Bühne Halle L 15 Uhr ASB – Arbeiter-Samariter-Bund , Reanimation + Defibrillation , Halle K

, + , Halle K 16 Uhr ASB, Pflasterführerschein , Halle K

, Halle K 16 Uhr Bayerischer Bauernverband – Die Hauswirtschafterei, Wettbewerb: „Reste-Rezepte to go“, Halle O

Donnerstag, 5. März 2020, Tag der Land- und Forstwirtschaft

Ganztägig Bezirk Schwaben , Mach deinen eigenen Button, Halle L

, Mach deinen eigenen Button, Halle L 10 bis 15 Uhr Regens-Wagner-Stiftung Dillingen , Buttons kostenlos erstellen mit der Schülerfirma Bona Regens , Halle K

, Buttons kostenlos erstellen mit der Schülerfirma , Halle K 11 Uhr Nordschwäbische Selbsthilfegruppe Lilyput, Marieluise Biesenbach , Mein Leben mit Lipödem, Bühne Halle L

, Mein Leben mit Lipödem, Bühne Halle L 15 Uhr ASB, Reanimation + Defibrillation , Halle K

+ , Halle K 16 Uhr ASB, Pflasterführerschein , Halle K

Freitag, 6. März 2020, Frauentag

Ganztägig Bezirk Schwaben , Mach deinen eigenen Button, Halle L

, Mach deinen eigenen Button, Halle L 11 Uhr Nordschwäbische Selbsthilfegruppe Lilyput, Marieluise Biesenbach , Mein Leben mit Lipödem, Bühne Halle L

, Mein Leben mit Lipödem, Bühne Halle L 15 Uhr ASB, Reanimation + Defibrillation , Halle K

+ , Halle K 15.30 Uhr Gebärdenchor – Regens Wagner Dillingen , Auftritt Bühne Halle L

Wagner , Auftritt Bühne Halle L 16 Uhr ASB, Pflasterführerschein Halle K

Samstag, 7. März 2020, Familientag

Ganztägig ASB, Wünschewagen, Freigelände und Luftballonweitflugwettbewerb, Halle K

Nordschwäbische Selbsthilfegruppe Lilyput, Firma Human Med Lipödem – Infos zum Gerät für die Operationsmethode WAL – Wasserstrahltechnologie, Halle K

Donau-Zeitung, Besuch von Paula Print , Halle A

, Halle A Bezirk Schwaben – Schloss Höchstädt , Mitmachaktion und Gewinnspiel, Halle L

– Schloss , Mitmachaktion und Gewinnspiel, Halle L Haus für Sicherheit Dillingen , Schwertberger, Paketkastenanlage – Das Ende der Paketsuche, Halle R

, Schwertberger, Paketkastenanlage – Das Ende der Paketsuche, Halle R 10 bis 14 Uhr Nordschwäbische Selbsthilfegruppe Lilyput, PD. Dr. med. Niclas Broer und PD. Dr. med. Paul Heidekrüger – Beratung zum Thema Lipödem, Halle K, und beide sprechen um 11 Uhr über die Krankheit Lipödem und Liposuktion, Bühne Halle L

und PD. Dr. med. – Beratung zum Thema Lipödem, Halle K, und beide sprechen um 11 Uhr über die Krankheit Lipödem und Liposuktion, Bühne Halle L 15 Uhr ASB, Reanimation + Defibrillation , Halle K

+ , Halle K 15 Uhr Gebärdenchor – Regens Wagner Dillingen , Auftritt, Bühne Halle L

Wagner , Auftritt, Bühne Halle L 15.30 bis 17 Uhr, Helge Buchfelner , Gitarrenlehrer, Helges Gitarrenschüler, Bühne Halle L

, Gitarrenlehrer, Gitarrenschüler, Bühne Halle L 16 Uhr ASB, Pflasterführerschein , Halle K

Sonntag, 8. März 2020

Ganztägig ASB Wünschewagen, Freigelände und Luftballonweitflugwettbewerb Halle K

Donau-Zeitung, Besuch von Paula Print , Halle A

, Halle A Bezirk Schwaben – Museum KulturLand Ries, Präsentation von Teilen der Sonderausstellung: „Die Honigmacher: Bienen & Imker“, Halle L

– Museum KulturLand Ries, Präsentation von Teilen der Sonderausstellung: „Die Honigmacher: Bienen & Imker“, Halle L Haus für Sicherheit Dillingen , Schwertberger, Paketkastenanlage – Das Ende der Paketsuche, Halle R

, Schwertberger, Paketkastenanlage – Das Ende der Paketsuche, Halle R 11 Uhr Nordschwäbische SHG Lilyput – Marieluise Biesenbach , Mein Leben mit Lipödem, Bühne Halle L

, Mein Leben mit Lipödem, Bühne Halle L 14 bis 14.30 Uhr, Hallo Wach – Showtanz, Auftritt, Bühne Halle L

15 Uhr, ASB, Reanimation + Defibrillation , Halle K

+ , Halle K 15 Uhr Gebärdenchor – Regens Wagner Dillingen , Auftritt, Bühne Halle L

Wagner , Auftritt, Bühne Halle L 15.30 bis 17 Uhr Helge Buchfelner , Gitarrenlehrer, Helges Gitarrenschüler, Bühne Halle L

, Gitarrenlehrer, Gitarrenschüler, Bühne Halle L 16 Uhr ASB Pflasterführerschein , Halle K

Lageplan zur WIR 2020 Dillingen: Wo steht welcher Aussteller?

Damit Sie genau wissen, was sich hinter den Buchstaben des Programmplans verbirgt, liefern wir Ihnen hier den Lageplan zur WIR 2020. Wo befinden sich die einzelnen Aussteller? (AZ)

