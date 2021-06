Bücher zur Geschichte des Bachtals bringen Kartei-Spende

Der Historische Bürgerverein Staufen unterstützt die Aktion „Freunde schaffen Freude“ und unser Leserhilfswerk. Jetzt plant das Team um den Vorsitzenden ein Buch über die Kommunalpolitik seit der Zeit von Napoleon.

Etwa 750 Einwohner zählt der Syrgensteiner Gemeindeteil Staufen. Da ist es alles andere als selbstverständlich, dass sich etwa 80 Mitglieder im Historischen Bürgerverein engagieren. Und es ist auch nicht alltäglich, dass das Team um Vorsitzenden Karl-Josef Stutzmiller unter dem Titel „Allerlei aus dem Dorf“ bereits vier Bücher herausgebracht hat, die sich mit vielen Facetten der Ortsgeschichte befassen. Im ersten Band geht es um den Bürgerverein selbst sowie die Staufener Pfarrkirche und das Schlössle, im zweiten um die Geschichte des oberen Bachtals, im dritten um Handwerk, Handel und Industrie in Syrgenstein. Und im vierten Band „Os schwätzet, wia os d’r Schnabel gwachsa isch“ hat Autor Edgar Bürger einen Rettungsversuch für die Mundart unternommen und erforscht, welcher Dialekt eigentlich typisch für das obere Bachtal ist.

Das Ziel: Mit dem Erlös Gutes tun

Den Erlös aus der Buchreihe wollte der Historische Bürgerverein Staufen aber nicht für sich behalten. „Wir wollten mit dem Geld Organisationen unterstützen, die sich in der Region um Menschen kümmern, die in Not geraten sind“, sagt Stutzmiller. Und so sei der Verein auf unser Leserhilfswerk Kartei der Not und die Aktion Freunde schaffen Freude (FsF) gekommen.

Der Vereinsvorsitzende hat jetzt DZ-Redaktionsleiter Berthold Veh und der FsF-Vorsitzenden Inge Grein-Feil jeweils eine Spende von 600 Euro überreicht. Veh dankte dem Verein herzlich für die großzügige Spende. Er erinnerte daran, dass der Historische Verein bereits seit seiner Gründung im Jahr 1991 das Leserhilfswerk unterstützt. Grein-Feil lobte das Team ebenfalls. „Es ist etwas Besonderes, dass es in einem solch kleinen Ort einen so rührigen Historischen Bürgerverein gibt“, sagte sie. Die Spende werde der Dillinger Gruppe der Freunde, deren gegenseitige Hilfsbereitschaft phänomenal sei, zugutekommen. In dem Dialektbuch habe sie einiges Neues entdeckt. Dass der „Aftermedig“ der Dienstag sei, habe sie jedenfalls nicht gewusst.

Schon das 850-jährige Bestehen gefeiert

Der gelernte Zimmerermeister Stutzmiller erläuterte, dass der Bürgerverein 1991 im Vorfeld des großen Jubiläums in Staufen gegründet wurde. Im Jahr 2000 feierte der Bachtal-Ort sein 850-jähriges Bestehen. Zum 25-Jährigen des Historischen Vereins sei dann 2016 das erste Buch erschienen. Anfangs hätten die Feste im Vordergrund gestanden, berichtete der 70-Jährige. Inzwischen hätten Mitglieder in der Geschichtsforschung ein neues Betätigungsfeld gefunden. Ein weiteres Buch sei schon in Planung. So soll die örtliche Kommunalpolitik von Napoleons Zeiten bis ins Jahr 1945 oder 1972 – der Landkreisgebietsreform – aufgearbeitet werden. (bv)

Informationen gibt es beim Vorsitzenden unter Telefon 0172/8735630.