„Steh auf und geh“

Was im Landkreis Dillingen angeboten wird. Es geht auch um ein Nachdenken über Ausreden

„Ich würde ja gerne, aber…“ Zum diesjährigen Weltgebetstag laden Frauen aus Simbabwe dazu ein, über solche Ausreden nachzudenken. Der Weltgebetstagsgottesdienst findet am Freitag, 6. März, statt. Das Motto heuer lautet: „Steh auf und geh“. Frauen aus Simbabwe haben für den Weltgebetstag 2020 den Bibeltext aus Johannes 5 zur Heilung eines Kranken ausgelegt: „Steh auf! Nimm deine Matte und geh!“, sagt Jesus darin zu einem Kranken. Noch heute sind Frauen in Simbabwe benachteiligt. Oft werden sie nach dem Tod ihres Mannes von dessen Familie vertrieben.

Über Länder- und Konfessionsgrenzen hinweg engagieren sich Frauen seit über 100 Jahren für den Weltgebetstag und machen sich stark für die Rechte von Frauen und Mädchen in Kirche und Gesellschaft. Alleine in Deutschland besuchen am 6. März laut Pressemitteilung hunderttausende Menschen die Gottesdienste und Veranstaltungen.

In unserer Region sind Christen jeder Konfession eingeladen zu folgenden Gottesdiensten am Freitag, 6. März, um 19 Uhr (meist mit anschließendem Beisammensein): für das Aschberggebiet in der Kirche St. Xystus in Weisingen, in Deisenhofen ins katholische Pfarrheim, für Bächingen/Bachtal ins Bürgerhaus Untermedlingen und in Gundelfingen ins katholische Pfarrheim, in Haunsheim in die Dreifaltigkeitskirche und in Bachhagel ins evangelische Gemeindehaus, in Dillingen in die Katharinenkirche, in Höchstädt in die Anna-Kirche, in Lauingen in die Christuskirche und in Wittislingen ins katholische Pfarrheim, in Ziertheim bereits um 18.30 Uhr in der Kirche. In den Dillinger Stadtteilen Kicklingen und Fristingen wird das Thema des diesjährigen Weltgebetstages während der Abendmesse in der Kirche angesprochen, und zwar am 10. März in Kicklingen und am 11. März in Fristingen. (pm)

