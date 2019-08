vor 38 Min.

Steht das Tierwohl im Mittelpunkt?

Im neuen Stall auf dem Hof der Familie Bunk in Kicklingen. Auf dem Bild von links: Ernst Bunk, Thomas Bunk mit Töchtern Finja und Heidi, Kreisbäuerin Annett Jung, Stimmkreisabgeordneter Georg Winter, Sarah-Maria Bunk, Sohn Theo Bunk und stellvertretender JU-Kreisvorsitzender Manuel Knoll.

Ein Hof in Kicklingen hat in moderne Stallanlagen investiert. Was der Bauer fordert

Familie Bunk in Kicklingen hat einen neu Stall gebaut. Landwirt Thomas Bunk führte den Stimmkreisabgeordneten Georg Winter, die Kreisbäuerin Annett Jung sowie die beiden Vertreter der Jungen Union, Annemarie Jung und Manuel Knoll durch die modernen Stallanlagen, die den Kühen besonders viel Auslauf lassen.

Thomas Bunk erklärte den Besuchern, dass die Familie beim Bau des neuen Stalls das Tierwohl besonders berücksichtigt habe. So wurde darauf geachtet, dass die Kühe komfortable Liegenboxen haben, dass der Stall über viel natürliches Licht und Luft verfügt und ein modernes Melk-und Überwachungssystem zum Einsatz kommt, das mit Sensoren ausgestattet ist.

Der Betrieb erfüllt demnach sämtliche Voraussetzungen, um Milch nach den Kriterien der Tierwohl-Label der hiesigen Molkereien zu produzieren. Für Milcherzeuger wäre es laut Pressemitteilung sehr erfreulich, wenn die Nachfrage sich stärker an den Tierwohlkriterien ausrichtet.

Leider, so die Familie Bunk, werden aktuell keine neuen Betriebe mehr in die Tierwohlprogramme der Molkereien aufgenommen, da das Angebot größer als der Absatz ist. Bei vielen Verbrauchern ist am Ende doch nur ein möglichst günstiger Preis für den Kauf entscheidend. Stimmkreisabgeordneter Georg Winter zeigte sich von der modernen Stallungen der Familie und ihren Einstellungen zur Tierhaltung beeindruckt. Er warnte vor Pauschurteilen nach den jüngsten negativen Vorfällen im Allgäu. Diese dürfen nicht dazu führen, dass ein gesamter Berufsstand unter Generalverdacht gestellt werde. (pm)

