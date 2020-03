10:52 Uhr

Stein unter Auto gelegt - Wagen beschädigt

Bei zwei Unfällen in Lauingen spielten Steine eine Rolle. Auf der Staatsstraße 2025 verlor ein Traktor einen Stein, der auf die Windschutzscheibe des Autos eines 21-Jährigen fiel. Die Scheibe wurde erheblich beschädigt (Symbolfoto).

Ein Unbekannter hat in Lauingen einen Stein unter ein Auto gelegt. Der Wagen wurde beim Wegfahren beschädigt. Und auf der Staatsstraße 2025 fiel ein Stein von einem Traktor auf ein Auto.

Ein bislang Unbekannter Täter hat im Zeitraum vom 6. bis 8. März einen Stein unter dem Auto eines 31-Jährigen, das in der Wittislinger Straße in Lauingen geparkt war, platziert. Als der Mann wegfahren wollte, blieb er mit seinem Wagen am Stein hängen. Das Auto wurde dadurch beschädigt. Jetzt ermittelt die Polizeiinspektion Dillingen.

Die Windschutzscheibe wird erheblich beschädigt

Ein Stein spielt auch bei einer Unfallflucht in Lauingen eine Rolle. Ein 21-jähriger Lauinger hatte am Freitag gegen 15 Uhr mit seinem Auto die Staatsstraße 2025 bei Lauingen befahren, als ein entgegenkommender Traktor einen Stein mit Erdanhaftungen verlor. Der Stein fiel direkt auf die Windschutzscheibe des Wagens des 21 jährigen. Die Scheibe wurde dabei erheblich beschädigt.

Der Traktorfahrer sucht das Weite

Der Fahrer des Traktors hielt jedoch nicht an. Nun ermittelt die Polizeiinspektion Dillingen wegen Unfallflucht. (pol)

In beiden Fällen nimmt die Polizeiinspektion Dillingen unter Telefon 09071/560 Hinweise entgegen.

Lesen Sie auch:

Beim Stehlen von Feuerzeugen gefilmt

Coronavirus: Viele Einrichtungen im Landkreis Dillingen schließen

Themen folgen