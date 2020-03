11:30 Uhr

Steine fliegen gegen das Ärztehaus

Erst am Wahlabend war in Aislingen ein Stein geflogen, jetzt flogen welche gegen das Holzheimer Ärztehaus.

Zwei jugendliche Holzheimer haben in der Nacht von Freitag auf Samstag das Ärztehaus in Holzheim mit Steinen beworfen. Im Rahmen der anschließenden Fahndung, entdeckte die Dillinger Polizei die beiden mutmaßlichen Täter. Am Ärztehaus konnte bislang kein Schaden festgestellt werden. Gegen die beiden wird nun wegen „versuchter Sachbeschädigung“ ermittelt. (pol)

Lesen Sie dazu auch: