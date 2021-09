Streitschlichter erleidet in Steinheim Verletzungen

Im Steinheimer Sportheim sind in der Nacht zum Sonntag mehrere Gäste aneinander geraten. Ein Streitschlichter erlitt Verletzungen. Verletzt wurde auch ein betrunkener Radler in Höchstädt.

Im Sportheim in Steinheim ist es in der Nacht zum Sonntag gegen 1 Uhr zu einem Streit zwischen mehreren Personen gekommen. Ein 23-Jähriger und ein 25-Jähriger wollten nach Angaben der Polizei den Streit schlichten.

Tiefe Schnittwunden am linken Bein

Dabei verletzte sich der 25-Jährige an Glasscherben. Er erlitt am linken Bein tiefe Schnittwunden. Der Mann wurde zur Behandlung in das Dillinger Krankenhaus gebracht.

Mehrere Trunkenheitsfahrten beschäftigen die Polizei

Zudem beschäftigten mehrere Trunkenheitsfahrten die Polizei am Wochenende. So kontrollierten die Beamten am Sonntag in den frühen Morgenstunden einen 23-jährigen Autofahrer in Lauingen und einen 45-jährigen Radfahrer in Höchstädt. Beide Männer rochen nach Alkohol. Bei dem 23-Jährigen ergab der Test laut Polizeibericht einen Alkoholwert von 1,86 Promille, beim 45-Jährigen stellten die Beamten einen Alkoholwert von 1,52 Promille fest.

Betrunkener Radler stürzt in Höchstädt und liegt auf der Straße

Der Radfahrer war zuvor gestürzt, er lag auf der Fahrbahn und blutete im Gesicht. Der 45-Jährige wurde zur ärztlichen Behandlung in das Krankenhaus Dillingen gebracht. Beide Männer mussten sich Blut nehmen lassen. (pol)