vor 60 Min.

Steinheim feiert weiter

Jetzt ist die Jugendfeuerwehr dran

In Steinheim hören die Feierlichkeiten nicht auf. Erst an Pfingsten hat der Dillinger Stadtteil seine erste schriftliche Erwähnung vor 900 Jahren gefeiert. Und auch der Kindergarten blickte in diesen Tagen auf ein Vierteljahrhundert seines Bestehens zurück. An diesem Wochenende ist nun die Jugendfeuerwehr an der Reihe. Der Nachwuchs der Steinheimer Floriansjünger feiert von Freitag, 20. Juli, bis Sonntag, 22. Juli, sein 25-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass finden das Kreisjugendzeltlager des Kreisfeuerwehrverbands und der 3. Steinheimer Jugendtag statt. Dazu werden Jugendfeuerwehren des Landkreises Dillingen und aus allen Steinheims der Bundesrepublik und Luxemburg erwartet.

Los geht es am Freitag um 14 Uhr, wenn die Teilnehmer am Zeltplatz beim Sportplatz in Steinheim empfangen werden. Um 19 Uhr beginnt ein Wortgottesdienst in der Pfarrkirche mit dem Steinheimer Chor. Am Samstag um 9 Uhr startet die Abnahme der Jugendleistungsprüfung, am Nachmittag ab 14 Uhr die „Steinheim Tour 4.0“, bei der es gilt, Punkte zu sammeln. Die Preisverleihung mit Grußworten im Zelt und Party beginnt um 19.30 Uhr. Am Sonntag heißt ab 9 Uhr das Motto „Holt euch den Pokal“ bei der Kreismeisterschaft der Jugendgruppen und der Gäste aus den anderen Steinheims. (bv)

