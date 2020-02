18:10 Uhr

Sterbehilfe: Das Thema geht uns alle an

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe bewegt die Menschen. Wir werden alle sterben, aber wie wollen wir sterben?

Von Cordula Homann

Das Gericht hat einen Weg freigemacht, der bislang nur im Ausland möglich war. Neben der Freiheit, sich selbst das Leben zu nehmen, kann man sich nun auch von Dritten helfen lassen. Unter anderem mehrere schwerkranke Menschen hatten sich dafür vor Gericht eingesetzt. Vor dem Urteil in Karlsruhe blieben nur Angehörige und „Nahestehende“, die beim Suizid unterstützten, straffrei ( Recht auf Sterbehilfe: Das bedeutet das Urteil zum selbstbestimmten Tod ).

Wie das Gesetz zur Sterbehilfe im Detail aussehen wird, welche Regeln es vor Missbrauch geben wird, das ist noch offen. Aktive Sterbehilfe bleibt in Deutschland weiterhin verboten. Das Thema ist nicht nur komplex, Sterben an sich ist schon ein Tabuthema.

Wir können etwas gegen die Angst vor dem Sterben tun

Die Angst, unter fürchterlichen Schmerzen leidend an Geräte gefesselt vor sich hin zu siechen, ist groß. Wir könnten etwas gegen diese Angst tun, wenn wir uns mehr damit beschäftigen. Doch meist passiert das erst, wenn man es muss. Wenn ein Familienmitglied ein Pflegefall wird, wenn nicht geklärt ist, wo sich wer um denjenigen kümmert.

„Gestorben wird immer. Darüber gesprochen wenig.“

Oft fängt es vermeintlich harmlos mit einem Unfall, einem Sturz, an: Opa kommt ins Krankenhaus. Nach der OP geht’s in die Reha (die es im Landkreis nicht gibt). Danach kann er aber nicht nach Hause, er braucht Pflege, rund um die Uhr. Vielleicht ist er inzwischen leicht dement oder auch nur wackelig auf den Beinen. Doch die Kinder müssen daheim erst alles herrichten. Opa kommt also in die Kurzzeitpflege (wenn zufällig einer der wenigen Plätze frei ist) und erst dann zur Familie. Dort stellt sich heraus: Es ist alles nicht so leicht wie erwartet. Und jetzt? Irgendwann liegen die Nerven blank.

Dabei gibt es auch im Landkreis Hilfe, die man in Anspruch nehmen kann. Doch die einen wissen nicht, dass es Hospizhelfer, Besuchsdienste oder ambulante Palliativversorgung gibt, die anderen wollen keine Fremden daheim. Der ambulante Hospiz- und Palliativberatungsdienst im Landkreis Dillingen hatte für eine Aktion mal kleine Bierdeckel verteilt. Auf einem steht: „Gestorben wird immer. Darüber gesprochen wenig.“

Fragen wir doch Oma und Opa und die eigenen Eltern, wie sie sich das Ende vorstellen. Was sie sich wünschen. Kümmern wir uns um eine Patientenverfügung, beschäftigen wir uns mit dem Thema Vorsorge (kostenlose Vorträge dazu gibt es im Landkreis laufend). Reden wir miteinander darüber, wie der letzte Weg genau beschritten werden soll. Die Sterbehilfe ist jetzt eine neue Option, aber eben nur eine.

