Sterben die Chöre im Landkreis aus?

Plus Die Musikgruppen kämpfen um den Fortbestand, auch im Landkreis Dillingen. Die Sänger müssen dabei immer neue Anforderungen erfüllen.

Ob beim Autofahren, beim Hausputz oder mit der Bürste als Mikrofon vor dem Spiegel: Wenn wir Lieder hören, die wir mögen, dann singen wir mit. Doch das gemeinschaftliche Singen in Chören wird trotzdem immer weniger, die Musikgruppen kämpfen um den Fortbestand.

„Es ist schwierig“, sagt Brigitte Kastler vom Gesangverein Bächingen. Der ruht gerade. Dafür gibt es mehrere Gründe. Einer sind fehlende Sängerinnen und Sänger, die älteren Mitglieder müssen aufhören und junge kommen nicht nach. „Sie wollen oft auf Englisch singen und das wollen die älteren wiederum nicht.“ Ähnliches sagt auch Günter Geißler, Vorsitzender der Chorgemeinschaft Bissingen: „Wenn der Chorleiter mit einem englischen Lied ankommt, dann schnaufen viele schon.“ Er singt im Männergesangverein der Gemeinschaft. Dort ist das Problem noch nicht akut. Dennoch gehört Geißler mit 53 zu den jüngeren Mitgliedern: „Die meisten sind schon über 60.“ Sollte die Auflösung doch einmal drohen, hätte er nichts gegen eine Überführung in einen gemischten Chor. „Wenn es denn Frauen gibt, die dann mitsingen wollen.“

Der Syrgensteiner Chor wurde 2018 aufgelöst

Das wäre für Günter Lanzinger ein Versuch gewesen, den Männergesangverein Frohsinn in Syrgenstein zu retten. 2018 war das Ende für den Chor, es kam kein Nachwuchs mehr: „Trotz Werbung hatten wir wenige geeignete Interessenten.“ Lanzinger, der seit 1997 Vorsitzender war, ahnte damals bereits das drohende Problem und sprach das immer wieder in den Versammlungen an. Dennoch kam es nicht zur Öffnung für einen gemischten Chor: „Das wollten die anderen nicht.“

Eine weitere Schwierigkeit für den Bächinger Gesangverein ist der fehlende Dirigent. Das ist keine Seltenheit. „Die junge Generation an Chorleitungen hat qualitative und finanzielle Ansprüche“, erklärt Kreisverbandchorleiter Anton Kapfer, der selbst das Männerensemble des Binswanger Gesangvereins leitet, und ergänzt: „Früher war das oft ein freiwilliges Amt. Das stirbt jetzt aus.“

Auch der Lauinger Chor Frohsinn sucht ab April einen neuen Dirigenten. „Ich habe schon bei vielen nachgefragt und bisher nur Absagen erhalten“, sagt die Vorsitzende Christl Hauf. Ihr ist die Sorge darüber deutlich anzuhören. Für die verbleibenden Kontakte hat sie wenig Hoffnung. „Viele leiten ja bereits zwei oder mehr Chöre.“ Das bevorstehende Konzert im März ist vielleicht das letzte. Denn ob der Gesangverein nach einer Pause, die es ohne Dirigenten geben könnte, wieder zusammenfindet, ist ungewiss: „Viele ältere Sänger sagen dann, dass sie nicht wieder anfangen wollen.“

Die Sänger müssen das Repertoire ausstrahlen

Für Kapfer ist diese Entwicklung symptomatisch: „Wir müssen ständig am Ball bleiben.“ Durch Jugendarbeit soll dem Schwinden der Mitglieder gegengesteuert werden, Unterstützungen gibt es ebenfalls. Aber viele junge Sänger bleiben nicht dabei. „Die Jungen kommen in den Stimmbruch und finden danach nicht wieder rein“, nennt er einen Grund dafür. Einige wenige Chöre im Landkreis bleiben stark, doch die breite Masse kämpft.

Gabriele Killensberger vom Liederkranz Wertingen führt außerdem noch das Zeitproblem an: „Junge Leute tun sich schwer, jede Woche zur Chorprobe zu gehen. Alle von 25 bis 50 machen Karriere oder sind der Familie verpflichtet.“ Eine Lösung hierfür wäre die Projektarbeit. Für ein Konzert könne ein Thema festgelegt werden und Interessierte müssten dann nur für die Dauer bis zur Aufführung an Proben teilnehmen. Dennoch sei es schwer, am Puls der Zeit zu bleiben: „Heute kann man nicht mehr nur einfach Lieder singen, es braucht Qualität im Konzert.“ Und: „Die Menschen müssen das Repertoire, egal ob Pop, Schlager, Gospels auch ausstrahlen.“

Trotz aller Schwierigkeiten glaubt Geißler, dass es wieder bergauf gehen wird. Tatsächlich gibt es wieder mehr Chöre. Außerdem ist Singen gut für die Gesundheit. „Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass es für Seele und Geist therapeutisch wirkt“, erklärt Kapfer. Daneben können persönliche Erfahrungen gesammelt werden und das Gemeinschaftsgefühl werde gestärkt. Ähnliches sagt Kastler und führt noch an: „Es macht einfach Spaß!“

Lesen Sie auch: