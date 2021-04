Stichflamme: 15-Jähriger verletzt sich in Lauingen

Der junge Mann hat sich Verbrennungen im Gesicht zugezogen.

Brandverletzungen hat ein Jugendlicher am Mittwoch in Lauingen erlitten. Zwei 15-Jährige hatten nach Angaben der Polizei gegen 16.45 Uhr auf einem Grundstück am Helmeringer Weg Kartonagen und Pappe in einer Metalltonne verbrannt.

Er schaute nochmal in die Tonne

Als das Material fast heruntergebrannt war, sah einer der 15-Jährigen nochmals in der Tonne nach. In diesem Moment zerfiel laut Polizeibericht der Aschehaufen und eine Stichflamme entfachte sich. Dabei wurde der Jugendliche leicht im Gesicht verbrannt. Der 15-Jährige wurde zur weiteren Behandlung ins Dillinger Kreiskrankenhaus gebracht. (pol)

