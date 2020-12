16.12.2020

Stiftung fördert Sanierungen in Kirchen

Es fließt Geld nach Buggenhofen, Dillingen und Laugna

Die Bayerische Landesstiftung hat in ihrer jüngsten Stiftungsratssitzung über die Förderanträge entschieden. Bedingt durch die Coronapandemie geschah dies nicht wie sonst üblich in einer Präsenzveranstaltung, die Abstimmung erfolgte diesmal im Umlaufverfahren. Landtagsabgeordneter Georg Winter hatte in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Arbeitsausschusses der Landesstiftung angeregt, dass die Katholische Kirchenstiftung Mariä Himmelfahrt in Buggenhofen für die Restaurierung der Orgel einen Zuschuss in Höhe von 3400 Euro erhält. Das entspricht, wie Winter erklärt, der höchstmöglichen Förderung in Höhe von neun Prozent der zuwendungsfähigen Kosten, erläutert Winter, der stellvertretende Vorsitzende der Landesstiftung in einer Pressemitteilung. Bereits in den vergangenen Jahren habe er sich für eine gute Förderung der Wallfahrtskirche eingesetzt, sodass die Dachstuhlinstandsetzung 2015 mit 27500 Euro und die Sanierung des Kircheninnenraums 2018 mit 37000 Euro unterstützt werden konnte.

Die Katholische Kirchenstiftung Dillingen erhält für den Bauabschnitt 3, die Innensanierung der Basilika St. Peter, den beantragten Zuschuss in Höhe von 15400 Euro. Für die vorangegangen Maßnahmen wurden laut Winter bereits 133000 Euro bewilligt. Der katholischen Kirchenstiftung St. Elisabeth wird zur statischen Sanierung und Inneninstandsetzung der Pfarrkirche in Laugna ein weiterer Zuschuss in Höhe von 3315 Euro bewilligt, teilen die Landtagsabgeordneten Fabian Mehring (FW) und Simone Strohmayr mit. (SPD). Der Gesamtzuschuss beträgt damit 14115 Euro. Und FW-Landtagsabgeordneter Johann Häusler freut sich, dass ein 108000-Euro-Zuschuss für die Außeninstandsetzung und statische Sanierung der Dachkonstruktion an der katholischen Pfarrkirche St. Jakobus in Biberbach (Landkreis Augsburg), dem Wohnort Häuslers, gewährt wurde.

Die Bayerische Landesstiftung fördert jährlich mehrere hundert Projekte und Maßnahmen in den Bereichen Kultur und Soziales. Der Schwerpunkt der Fördertätigkeit liegt im kulturellen Bereich bei Baumaßnahmen zur Instandsetzung von bedeutenden Bau- und Kunstdenkmälern in Bayern. (pm)

