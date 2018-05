11.05.2018

Stilvoll an der blauen Donau entlang

Schöne Kutschen und edle Tiere gibt es am Pfingstwochenende in Gundelfingen zu bestaunen.

Schöne Kutschen und edle Tiere in Gundelfingen

Bereits zum 21. Mal veranstaltet der Fahrverein „Obere Mühle“ Gundelfingen am Pfingstwochenende (20. und 21. Mai) seine traditionellen Gundelfinger Kutschertage.

Am Pfingstsonntag, 20. Mai, findet die Stil- und Streckenfahrt, für Ein-, Zwei- und Mehrspänner statt. Ab 9.30 Uhr starten die rund 25 Gespanne auf die rund 40 Kilometer lange Strecke – über Bächingen durch das Gundelfinger Moos. Vorab wird jedes Gespann durch den Engländer Nigel Whiting unter anderem auf Anspannungsart, Anspannungsstil, Sauberkeit und Verhalten des Beifahrers/Fahrers geprüft. Durch das Gundelfinger Donaumoos über schöne Wald- und Wiesenwege an die Donau führt es die Fahrer mit ihrem Gespann auf die Leonhardiwiese bei der Oberen Mühle. Ab 11 Uhr spielt die Fanfare Brass Band aus Lauingen zum Frühschoppen und Mittagstisch auf. Ziel der Kutschenrundfahrt ist ebenfalls wieder auf dem Gelände der „Oberen Mühle“. Bei Kaffee und Kuchen sowie deftigen Brotzeiten können Besucher edle Pferde, angespannt an schönen historischen Kutschen beim durchlaufen eines Geschicklichkeitssparcours mit Zebrastreifen und einem Kreisel um den Maibaum bewundern. Am Nachmittag und nach der Siegerehrung am Festabend heißt es Stimmung und Tanz in der Kutscherschänke mit den „Blue Angeles“.

Am Pfingstmontag, 21. Mai, findet nach einem reichhaltigen Mittagstisch und Unterhaltung mit den urigen Wirtshausmusikanten der 13. Gundelfinger Brenzcup statt. Der Parcours auf der Leonhardiwiese bringt Spannung durch verschiedene Hindernisse wie den Maibaum-Stangenhindernis und rasantes Tempo. Aber auch die Kinder sollen neben den Vorführungen am Sonntag und Montag nicht zu kurz kommen. Für sie stehen Ponyreiten und Planwagenfahrten auf dem Programm.

An allen Tagen versorgt das Team der Kutscherschänke die Besucher mit Schmankerln wie etwa Jungschweinebraten mit Knödel, Kutschergulasch vom Angusrind oder einer deftigen Brotzeit. Der Eintritt ist frei. Mehr Informationen erhalten Besucher und Teilnehmer unter Telefon 0176/23813085 oder unter www.fahrverein-gundelfingen.de. (pm)

