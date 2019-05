vor 1 Min.

Stimmen Sie für Ihre Lieblingsmaie ab!

Wer holt sich den Sieg beim Wettbewerb unserer Zeitung? Am Dienstag stehen Ihre zehn Favoriten fest

Es ist spannend wie noch nie: Seit die Bilder mit allen Liebesmaien online zur Abstimmung stehen, wird fleißig geklickt. Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Mal ist es der Baum eines Paares, das bald heiraten will. Dann wieder die Geburtstagsbirke zum „Runden“. Oder eben doch die klassisch geschmückte Birke für die Angebetete. Noch haben Sie Zeit, um für Ihren Lieblingsmaibaum abzustimmen. Wer hat das schönste Maiele im Landkreis Dillingen?

Seit Samstagmorgen um 6 Uhr sind in einer Bildergalerie alle Maibäume auf unserer Internetseite donau-zeitung.de veröffentlicht. Dort können Sie Ihre Stimme für Ihren Favoriten abgeben. Dieses Jahr läuft die Abstimmung in zwei Phasen: Zuerst können Sie bis Dienstagmittag abstimmen. So ermitteln wir unsere zehn Finalisten, die wir am Mittwoch in der Zeitung veröffentlichen. Das heißt: Sie müssen jetzt noch fleißig für Ihren Lieblingsbaum abstimmen – damit sich Ihr Paar über den Einzug ins Finale freuen kann. Bis morgigen Dienstag ist das noch möglich. Dann ist die Top Ten ermittelt.

Anschließend werden alle Stimmen zurückgesetzt und es gibt eine zweite Abstimmungsrunde, bei der nur noch zwischen den zehn schönsten Bäumen entschieden werden kann. Der Hauptgewinn ist ein Candle-Light-Dinner für zwei Personen im Finninger Landgasthof Schlössle. Für den zweiten und den dritten Platz gibt es leckere Geschenkkörbe. Und nicht zu vergessen: Der Sieger ergattert zudem den Titel „Schönster Maibaum im Landkreis Dillingen“. Wenn das nicht schon Ansporn genug ist … (sb, jako) Foto: Bernhard Weizenegger

Jetzt abstimmen! Klicken Sie sich durch die Bildergalerie mit allen Maibäumen durch und stimmen für Ihren Favoriten. Die Bilder zur Abstimmung finden Sie unter

