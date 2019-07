vor 23 Min.

Stimmung in der Wirtschaft im Kreis Dillingen trübt sich etwas ein

Aktuell beurteilen 50 Prozent der Unternehmen im Landkreis Dillingen ihre Geschäftslage mit gut. Das ist weniger

Die Stimmung in der Wirtschaft im Landkreis Dillingen hat sich aber im Vergleich zum Vorjahres-Herbst etwas eingetrübt. Das ist das Ergebnis der IHK-Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwaben zum Frühjahr 2019. Aktuell beurteilen 50 Prozent der Unternehmen die Geschäftslage als gut, zwölf Prozentpunkte weniger als in der Vorumfrage. Der IHK-Konjunkturindex, der sich aus den Beurteilungen zur aktuellen und erwarteten Geschäftslage ergibt, sank um fünf Punkte auf 130.

Ausländsmärkte entwickeln sich positiv

Ursächlich für diese Einschätzung ist die schwächere Entwicklung der Inlandsaufträge. Dahingegen war die Entwicklung der Auslandsmärkte weiterhin positiv. Gregor Ludley, Vorsitzender der IHK-Regionalversammlung, erklärt: „Die Nachfrage war etwas schwächer und die Rahmenbedingungen für unsere Unternehmen werden schwieriger. Fachkräftemangel und Bürokratisierung sind nur zwei Aspekte, die uns häufig genannt werden. Noch zehrt die regionale Wirtschaft von der sehr guten Konjunktur der letzten Quartale, und viele Auftragsbücher sind noch voll.“ Für die kommenden Monate erwarten die Unternehmen im Landkreis Dillingen eine leichte Verbesserung der Geschäftslage mit Wachstumsimpulsen aus dem Ausland.

Die nordschwäbische Wirtschaft ist laut Pressemitteilung nahezu unbeeindruckt von internationalen Problemen. Der IHK-Konjunkturindex liegt für die Region im Frühjahr bei 123 Punkten, drei Punkte unter dem Indexwert vom Herbst 2018. 55 Prozent der Unternehmen in Nordschwaben bewerten ihre Geschäftslage mit gut. Eine etwas kritischere Beurteilung als in der Herbstumfrage 2018. Dabei stellt sich die Auftragsentwicklung positiver dar als in vielen anderen schwäbischen Regionen. Die Auftragszuwächse aus dem Inland haben sich nur etwas langsamer entwickelt, 31 Prozent der Unternehmen berichten von gestiegenem Auftragsvolumen. In der Außenwirtschaft konnten weitere Zuwächse generiert werden. Für die kommenden Monate wird eine gleichbleibende Tendenz erwartet. Weiteres Wachstum wird eher bei den Auslandsaufträgen als aus dem Inland prognostiziert. Anders als in anderen Regionen konnte sich der Außenhandel in Nordschwaben weiter positiv entwickeln. Ursächlich dafür ist laut Pressemitteilung eine gestiegene Auftragslage aus den Staaten der Eurozone, aber auch dem restlichen Europa. Aktuelle Herausforderungen wie der Brexit oder Instabilitäten einzelner europäischer Länder machen sich in der nordschwäbischen Wirtschaft bisher nicht bemerkbar. Auf den restlichen Märkten bleiben Wachstumsimpulse jedoch aus.

Die Bauwirtschaft erlebt eine Hochkonjunktur

Neben der Bauwirtschaft, die momentan durch zahlreiche Aufträge aus dem Wohnungsbau eine absolute Hochkonjunktur erlebt, konnte sich der Dienstleistungsbereich in den vergangenen Monaten sehr gut entwickeln und gegenüber der Vorumfrage sogar leicht verbessern. Gut zwei Drittel der unternehmensnahen Dienstleistungsunternehmen beurteilen ihre Geschäftslage mit gut. Weitere Steigerungen werden in naher Zukunft aber nicht erwartet.

Im rauen Umfeld der Handelskonflikte gut behauptet

Die nordschwäbischen Industrieunternehmen haben sich laut IHK im rauen Umfeld der Handelskonflikte gut behauptet. 58 Prozent beurteilen ihre Geschäftslage als gut, damit bleiben sie jedoch um sechs Prozentpunkte hinter den Bewertungen aus dem Herbst 2018 zurück. Die Prognosen sind hingegen optimistischer als vor einem halben Jahr. Im Handel ist die Stimmung deutlich negativer geworden, noch 38 Prozent beurteilen die Geschäftslage mit gut. Die Zahl der Händler mit einer rückläufigen Umsatzentwicklung überwiegt die positiven Nennungen. (pm)

