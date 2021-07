Tierdrama in Höchstädt: Storch muss eingeschläfert werden

Plus Mit dem Höchstädter Feuerwehrauto wird der abgestürzte Storch in die Tierklinik nach Gessertshausen gefahren. Er hat es dennoch nicht überlebt.

So einen tierischen Einsatz hatte Stephan Karg noch nie, wie er erzählt. Der Feuerwehrkommandant von Höchstädt ist am Samstag von der Leitstelle Augsburg alarmiert worden, dass ein Storch abgestürzt ist. Karg schildert: „Es war gegen 20 Uhr. Der Vogel ist in das Stahlseil, an dem eine Straßenlampe hängt, geflogen und dann abgestürzt.“