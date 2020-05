Strafbefehl gegen Helmuth Zengerle erlassen

Plus Staatsanwaltschaft Augsburg schließt langwieriges Ermittlungsverfahren gegen den früheren Direktor der Elisabethenstiftung ab. Einige Tatvorwürfe gegen den einstigen CSU-Bezirksrat wurden eingestellt.

Drei Jahre lang liefen die umfangreichen Untersuchungen. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Augsburg das langwierige Ermittlungsverfahren gegen Helmuth Zengerle, den früheren Direktor der Lauinger Elisabethenstiftung, mit dem Antrag auf Erlass eines Strafbefehls wegen Untreue und Betrugs mit einer Gesamtstrafe von einem Jahr abgeschlossen. Die Vollstreckung ist zur Bewährung ausgesetzt.

Bericht unserer Redaktion löst Ermittlungen aus

Das Ermittlungsverfahren war im Mai 2017 nach einem Bericht unserer Zeitung ins Rollen gekommen. Im Juli rückten die Ermittler an und stellten umfangreiches Aktenmaterial in Lauinger Psychiatrie- und Pflegezentrum sicher. Eine Vielzahl von Zeugen wurde nach Informationen unserer Zeitung in den vergangenen Jahren vernommen. Wie Oberstaatsanwalt Matthias Nickolai jetzt mitteilt, soll der Zengerle im Zeitraum Anfang 2014 bis Ende 2015 unberechtigt Zulagen bezogen haben und für eine unsachgemäße Buchhaltung verantwortlich gewesen sein. Die Folge davon sei gewesen, dass Forderungen der Stiftung für den Zeitraum 2012 bis Ende 2015 nicht geltend gemacht beziehungsweise eingetrieben wurden. Außerdem soll der heute 70-Jährige den Bezirk Schwaben durch Verschweigen von Überbelegungen in den Jahren 2014 und 2015 über die der Stiftung zustehenden Leistungen getäuscht haben. Nach Mitteilung des Oberstaatsanwalts soll dadurch ein Gesamtschaden von etwa 165.000 Euro entstanden sein.

Weitere Tatvorwürfe wurden eingestellt

Nickolai erläutert, dass weitere Tatvorwürfe eingestellt wurden, da ein Tatnachweis nicht geführt werden konnte, Taten bereits verjährt waren „oder im Verhältnis zu den angeklagten Taten von untergeordneter Bedeutung sind". Diese Taten hätten zu keiner wesentlichen Änderung der Gesamtstrafe geführt.

Der gesetzliche Strafrahmen liege für Untreue und Betrug bei einer Freiheitsstrafe von einem Monat bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe. „Soweit eine gewerbsmäßige Begehungsweise zur Last gelegt wird, wie es hier für die Fälle der zu Unrecht erlangten Zulagen angenommen wurde, erhöht sich der Strafrahmen auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren“, informiert Nickolai.

Bei der Strafzumessung sei neben der Dauer des Ermittlungsverfahrens strafmildernd zu sehen, dass der Angeklagte mit der geschädigten Stiftung im Rahmen eines außergerichtlichen Vergleichs Schadenswiedergutmachung geleistet hat, der den größten Teil des strafrechtlichen Vorwurfs umfasst. Nach Informationen unserer Zeitung soll Zengerle der Elisabethenstiftung dabei mehr als 100.000 Euro zurückbezahlt haben.

Zengerle trat von seinen Ämtern zurück

Das Amtsgericht Augsburg hat inzwischen Strafbefehl erlassen. Zu einer Hauptverhandlung wird es laut Nickolai nur kommen, wenn der frühere Dritte Bürgermeister von Lauingen und CSU-Bezirksrat innerhalb von zwei Wochen ab Zustellung Einspruch gegen den Strafbefehl vorlegt. Zengerle trat 2017 als Dritter Bürgermeister und CSU-Ortsvorsitzender zurück – angeblich aus gesundheitlichen Gründen.