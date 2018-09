vor 58 Min.

Strampeln, strahlen, spenden beim Radelspaß

Tausende werden am Wochenende beim Radelspaß im Bachtal erwartet. Unser Foto entstand vor zwei Jahren beim Radelspaß am Kapellenberg in Holzheim.

Der Radelspaß ist am Wochenende ein großes Event im Bachtal. In Syrgenstein engagieren sich bei der Mega-Veranstaltung auch Jugendliche zugunsten der Kartei der Not.

Von Silva Metschl

Die Bühne steht bereit, die ersten Verkaufsstände sind ebenfalls schon vor der Bachtalhalle in Syrgenstein aufgestellt. Beim Donautal-Radelspaß am kommenden Sonntag, 16. September, ist dieses Jahr wieder viel zu sehen. Auch für die Kinder und Jugendlichen gibt es Angebote, allen voran beim Interkommunalen Jugendzentrum gegenüber der Bachtalhalle. „Wir stellen den Tischkicker raus und die Fußballwand“, erklärt der Jugendbetreuer Marius Andres.

Aber das ist nicht die einzige Attraktion dort: Es wird auch eine Fotobox geben. „Die Firma Tausend hat uns ein günstiges Angebot gemacht.“ Darauf achten die Betreuer bei jeder bisherigen Veranstaltung wie dem Syrgensteiner Kinderfest im Juli oder im Ferienprogramm etwa. Die Jugendlichen des Juze seien immer bereit, mitzuhelfen: „Wir sind immer dabei, wenn hier in der Gegend etwas geboten wird“, berichtet Nicky Schönbrod. Ein fester Stamm an Jugendlichen arbeitet bei den Planungen mit.

Die Organisation für die Fotobox übernehmen die Jugendbetreuer des JuZe aus Zeitgründen jedoch selbst. „Wir planen seit Ende Juni, waren zwischenzeitlich aber in Urlaub.“ erzählt Marius Andres. Sobald sie von dem Donautal-Radelspaß erfahren hatten, begann die Ideensammlung. „Wir haben uns dabei mit Yvonne Streitel, einer der Organisatorinnen, in Verbindung gesetzt.“ Von ihr stamme auch der Vorschlag, alle Erlöse an die Kartei der Not zu spenden. „Zwei Euro wird ein Foto kosten.“ Eine Spendenbox für die Kartei der Not ist ebenfalls aufgestellt.

Am Sonntag werden rund zehn Jugendliche den Stand ab 10 Uhr betreuen, meint Marius Andres. Der Stand steht dann zwischen den verschiedenen Angeboten für die Jüngeren, die neben dem Kicker und der Fußballwand aus einem Parcours des Kindergartens und einem Bungee-Trampolin besteht. So entstehe hier eine Ecke extra für Kinder: „An der Halle kann man Essen, hier dann Spaß und Spiel erleben.“

