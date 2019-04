14:33 Uhr

Straße bei Fristingen ab Freitag wieder frei

Die Erneuerung der Fahrbahndecke zwischen Fristingen und Kicklingen wird im Zeitplan fertiggestellt. Nächste Woche gibt es aber Einschränkungen bei Wertingen.

Die Bauarbeiten an der Staatsstraße zwischen Fristingen und Kicklingen sind beendet. Ab Freitag, 26. April, ist die Strecke von Dillingen nach Wertingen deshalb wieder befahrbar. Dort war vor einigen Wochen die Fahrbahndecke abgefräst und in dieser Woche erneuert worden (Staatsstraße bei Fristingen wird gesperrt ). Während der Bauarbeiten war die Straße komplett gesperrt.

Bauarbeiten auf der Staatstraße bei Wertingen

Am Montag und Dienstag nächste Woche folgen noch die Arbeiten an der Staatsstraße zwischen Wertingen und Binswangen. Auch hier wurde vor einigen Wochen die Fahrbahn abgefräst und wird nun erneuert. Dafür reicht allerdings eine einspurige Sperrung aus. Der Verkehr wird mit einer Ampel geregelt, so dass die Strecke befahrbar bleibt, aber mit Verzögerungen zu rechnen ist.

Bushaltestellen betroffen

An diesen beiden Tagen gibt es auch an der Dillinger Straße in Wertingen eine Sperrung. Die Einmündung zur Staatsstraße ist voll gesperrt. Der Judenberg ist erreichbar, allerdings nur aus Richtung Wertingen. Wegen der Sperrung können die Busse des öffentlichen Personennahverkehrs die Haltestellen „Am Judenberg“ und „Dillinger Straße“ Montag und Dienstag nicht anfahren. (dz, pm)

Die Karte zeigt in etwa den gesperrten Bereich - auf der Staatsstraße ist aber eine Spur frei, eine Ampel regelt den Begegnungsverkehr.

