vor 44 Min.

Straßenbauer stürzt auf heißen Teer

Bei Teerarbeiten in Holzheim ist ein 44-Jähriger mit den Händen voraus in frischen Teerbelag gestürzt.

Während Teerarbeiten kommt es zu einem Unfall. Ein 44-Jähriger wird mit schweren Verbrennungen in eine Spezialklinik geflogen.

Während Teerarbeiten am Mittwoch gegen 17.40 Uhr auf der Raiffeisenstraße in Holzheim ist ein 44-jähriger Straßenbauer schwer an den Händen verletzt worden. Nach Polizeiangaben war dieser ausgerutscht und mit den Händen voran in den frisch aufgebrachten Teerbelag gestürzt.

Mit schweren Verbrennungen an den Händen musste er schließlich mit einem Rettungshubschrauber in eine Münchner Spezialklinik geflogen werden. (pol)

