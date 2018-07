03:35 Uhr

Streetfood-Fest auch in Höchstädt

Weil es das Stadtfest mit Herz nicht mehr gibt, springt ein Deisenhofener Unternehmen ein. Was wann auf dem Marktplatz nun doch geboten ist.

Von Simone Bronnhuber

43 Jahre lang hat die SSV Höchstädt das Stadtfest auf dem Marktplatz im Sommer organisiert. Damit ist nun Schluss. Wie berichtet, ist der finanzielle Aufwand für den Sportverein in dieser Form nicht mehr tragbar. Hinzu kommen sinkende Besucherzahlen, höhere Ansprüche und zu viel Konkurrenz. Keine leichte Entscheidung, die Vorsitzender Jakob Kehrle und sein Team vor wenigen Wochen getroffen haben. Doch es gibt Ersatz – zumindest hat sich der Deisenhofener Unternehmer Benedikt Baselt ein anderes Konzept überlegt. Er organisiert in Höchstädt dieses Jahr ein Streetfood-Fest – ähnlich wie vor Kurzem in Dillingen. Die Firma Baselt Event und Service mit Geschäftsführer Benedikt Baselt übernimmt die Organisation mit allem drum und dran. „Nachdem klar war, dass es heuer kein Stadtfest mehr geben wird, dachte ich, ich spring in die Presche. Zudem konnte auch kein anderer Verein so schnell was machen“, so Baselt. Denn nach der Absage der SSV stand der Versuch im Raum, doch noch ein kleines Fest mit anderen Vereinen oder in Zusammenarbeit auf die Beine zu stellen.

Nun eben ein Streetfood-Fest. Damit liegt Baselt im Trend, wie der Erfolg in der Großen Kreisstadt vor wenigen Wochen zeigt. Tausende Besucher haben sich die kulinarischen Besonderheiten auf dem Gaumen zergehen lassen. Das können die Menschen auch in Höchstädt. Der Unterschied: Baselt hat versucht, den Fokus auf Höchstädter Standbetreiber zu legen. So sind unter anderem der Grieche am Marktplatz, die Metzgerei Schulz, die Bäckerei Salzmann sowie er selbst mit leckeren Spiralkartoffeln vertreten, und Wirtschaftsvereinigungsvorsitzender Fabian Weiß bietet einen sogenannten „cold-brewed Coffee“ (kalt gebrühter Kaffee) an. Insgesamt rund 15 Stände werden rund um den Marktplatz aufgebaut sein.

Das Fest findet am Samstag, 21. Juli, von 15 bis 24 Uhr und am Sonntag, 22. Juli, von 12 bis 20 Uhr statt. Der Eintritt ist frei. „Ich habe beim Stadtfest schon immer mit einem Cocktailstand mitgewirkt. Letztes Jahr habe ich sogar am Freitag so eine Art kleines Streetfood-Fest dort ausgerichtet“, erzählt Benedikt Baselt. Von Burger, Spiralkartoffeln bis hinzu frittierten Garnelen und „Black-Pizza“ – in Höchstädt ist kulinarisch einiges an diesem Juli-Wochenende in der kleinen Donaustadt geboten. Und noch mehr: Am Samstag spielt die Band „Flatpics“ bis 21 Uhr, anschließend legt ein DJ auf. Für die Kinder kommt ein Luftballonkünstler, es gibt ein Trampolin und Dosenwerfen ist auch möglich. „Wir schauen einfach mal, wie es läuft und überlegen uns, wie wir nächstes Jahr weitermachen können. Es wird bestimmt wieder etwas anderes geben, aber vielleicht in diese Richtung – egal, wer das Fest ausrichtet“, so Baselt.

Höchstädts Bürgermeister Gerrit Maneth ist froh, dass die Höchstädter Bürger nun doch auf dem Marktplatz heuer feiern können. „Aber es soll kein Ersatz für das Stadtfest sein. Wir haben zuerst mit den anderen Vereinen gesprochen, aber so kurzfristig konnte keiner etwas auf die Beine stellen“, so Maneth. Deshalb sei die Stadt offen für jedes neue Konzept, auch wenn es dieses Mal rein gewerblich und ohne Mitwirken von Vereinen und Stadt auf die Beine gestellt wird.

