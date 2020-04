vor 11 Min.

Streit artet in Schlägerei aus

Zwischen zwei Männern eskalierte am Freitag ein Streit in Dillingen.

Ein 20-Jähriger beleidigt einen Mann an einer Tankstelle. Der geht daraufhin auf ihn los.

Ein Streit zwischen zwei Männern ist am Freitag in eine Schlägerei ausgeartet. Wie die Polizei berichtet, kam es gegen 22.30 Uhr auf dem Gelände einer Tankstelle in der Großen Allee in Dillingen zu der körperlichen Auseinandersetzung. Ein 30-Jähriger sowie ein 20-Jähriger waren aneinander geraten. Der 30-Jährige versetzte dem 20-Jährigen einen Schlag ins Gesicht und einen Tritt gegen dessen Knie.

Der 20-Jährige versuchte ebenfalls, den anderen zu schlagen

Der 20-Jährige versuchte indes, den älteren Kontrahenten gleichfalls zu schlagen, zog laut Polizei aber den Kürzeren. Wie der 30-Jährige angegeben hatte, wurde er von seinem Widersacher aufs Unflätigste beleidigt. Beide Streithähne sehen jetzt entsprechenden Strafanzeigen entgegen. (pol)

