vor 25 Min.

Streit in Disco: Frau wird an Haaren zu Boden gezogen

In einer Diskothek in Bissingen geraten zwei Frauen aneinander. Auch eine Bar in Lauingen ist Schauplatz einer körperlichen Auseinandersetzung.

In einer Bar und in einer Diskothek ist es am Wochenende zu Auseinandersetzungen gekommen. Am Samstag besuchte nach Angaben der Polizei eine Personengruppe eine Bar in der Brüderstraße in Lauingen. Aus unbekannten Gründen entwickelte sich im Außenbereich eine körperliche Auseinandersetzung, bei der ein 18-Jähriger einen 24-Jährigen mit der Faust ins Gesicht schlug und dieser zu Boden fiel. Obwohl der 18-Jährige zunächst flüchtete, konnte er kurze Zeit später ermittelt werden und kehrte zur Örtlichkeit zurück. Die Polizeiinspektion Dillingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Streit in einer Diskothek in Bissingen

Zu einer weiteren Streitigkeit kam es laut Polizei am Samstag gegen 2 Uhr in einer Diskothek in Bissingen. Nachdem eine 22-Jährige das Gespräch zu ihrem 27-jährigen Bekannten suchte, ging eine 45-jährige Frau dazwischen und beleidigte die 22-Jährige. Anschließend packte sie die junge Dame an den Haaren und zog sie zu Boden, wodurch diese leicht verletzt wurde. (pol)

